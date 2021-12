1 Gigabit ab "0 € monatlich": Halten die PŸUR-Tarife, was sie versprechen?

Bei PŸUR gibt es an Weihnachten etwas umsonst! Denn der Internetanbieter schenkt Euch die ersten sechs Monate, wenn Ihr aktuell einen Vertrag abschließt. Ihr könnt Euch sogar eine neue FritzBox 6660 dazu bestellen, die ebenfalls erst ab dem 7. Monat berechnet wird. Da die Tarife auf den ersten Blick echt spannend aussehen, stellen wir sie Euch später noch einmal genauer vor.

Bevor Ihr Euch aber in einen der nachfolgenden Verträge verliebt, solltet Ihr die Verfügbarkeit von PŸUR bei Euch in der Region checken. Denn der Glasfaserausbau geht in Deutschland recht schleppend voran, während andere europäische Länder weitaus schneller voranschreiten. Gerade einmal 5,4 Prozent aller Breitbandanschlüsse verfügte im letzten Jahr über einen Glasfaseranschluss. Der Anbieter lässt Euch direkt auf der Aktionsseite anhand Eurer Adresse die mögliche Verfügbarkeit checken.

Tarife bei PŸUR im Check

Obwohl die Angebote bei PŸUR bis zu 1 Gigabit erreichen, gibt es auch günstigere Verträge mit geringeren Datenraten. Bis zum 24. Dezember sind dabei jeweils die ersten sechs Monate umsonst. Anschließend geht die Aktion mit Einschränkungen weiter – dann gibt's nur noch die Verträge mit über 400 Mbit/s umsonst.

Alle Details auf einen Blick Eigenschaft 1000 Mbit/s 400 Mbit/s für 0 Euro 200 Mbit/s für 0 Euro 20 Mbit/s für 0 Euro Monatspreis Kostenlos für 6 Monate; danach 55 Euro mtl. Kostenlos für 6 Monate; danach 44 Euro mtl. Kostenlos für 6 Monate; danach 33 Euro mtl. Kostenlos für 6 Monate; danach 25 Euro mtl. Download-Geschwindigkeit 1000 Mbit/s 400 Mbit/s 200 Mbit/s 20 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit 50 Mbit/s 12 Mbit/s 8 Mbit/s 3 Mbit/s Laufzeit (für die das Angebot gilt) 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Kosten für WLAN-Router Kostenlos für 6 Monate, danach 3 € im Monat Kostenlos für 6 Monate, danach 3 € im Monat Kostenlos für 6 Monate, danach 3 € im Monat Kostenlos für 6 Monate, danach 3 € im Monat Gesamtkosten nach 24 Monaten 990 Euro ohne Router 1.044 Euro mit Router 792 Euro ohne Router 846 Euro mit Router 594 Euro ohne Router 648 Euro mit Router 450 Euro ohne Router 504 Euro mit Router Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot

Sind bei Euch alle Voraussetzungen erfüllt, kommen keine weiteren Kosten auf Euch zu. Dann sind die Angebote bei PŸUR sehr verlockend, wobei wir ohne einen Test nicht sagen können, ob die Datenraten am Ende auch erreicht werden. Internet per Kabel ist dafür bekannt, sehr starken Schwankungen zu unterliegen und das kann bei PŸUR ebenfalls der Fall sein.

Neuer Handyvertrag benötigt? So findet Ihr den richtigen Tarif für Euch

Auf jeden Fall solltet Ihr beim Abschluss eines Vertrages aufpassen, dass keine weiteren Kosten für einen Anschluss an das Glasfasernetz auf Euch zukommen. Denn schlägt PŸUR laut Preistabellen noch einmal weitere Kosten auf den ersten Monatspreis drauf. Da wir hier keine pauschale Empfehlung für jede/n Leser:in aussprechen können, solltet Ihr in Kontakt mit PŸUR unbedingt fragen, ob weitere Kosten auf Euch zukommen.

Auf jeden Fall spart Ihr bei einem Abschluss zu Weihnachten im Vergleich zu den regulären Angeboten deutlich. Darüber hinaus ist es löblich, dass PŸUR als WLAN-Router auf die Fritz!Box 6660 setzt. Diese ist bereits für den neuen WiFi-6-Standard gerüstet und bringt die gewohnte AVM-Qualität.

Habt Ihr bereits Erfahrungen mit PŸUR und den genannten Verträgen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!