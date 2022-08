200 MP und neues RAZR: Motorola zeigt heute neue Hardware!

Motorola X30 Pro und Motorola RAZR werden heute vorgestellt und wurden gestern auf Teasern gezeigt

Highlights sind ein größeres Display beim Foldable und eine 200 Megapixel starke Hauptkamera im Moto X30 Pro

Voraussichtlich erscheinen beide Geräte in den nächsten Monaten in Europa

Offenbar möchte Motorola Samsung mit dem Release seines neuen Foldables ein Schnippchen schlagen. Denn das Unternehmen stellt das neue RAZR heute, also einige Tage vor dem nächsten Unpacked-Event von Samsung vor. Neben dem faltbaren Smartphone gibt es heute auch das Motorola X30 Pro zu sehen, das voraussichtlich als Edge 30 Ultra in Deutschland erscheinen wird.

Das RAZR 2022 wird über ein Display mit Punch-Hole verfügen. / © Motorola / Weibo

Woher wir das so genau wissen? Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo hat Motorola gestern zwei Teaser zu den neuen Smartphones gezeigt. Ein Bild zeigte das Display des Motorola RAZR, das Ihr direkt über diesem Absatz seht. Dort zu sehen ist ein Punch-Hole am oberen Displayrand, in weiteren Informationen gibt es zudem die Bestätigung des leistungsstarken Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Erstes Moto-Flaggschiff mit 200-Megapixel-Kamera

Für die meisten Handyfans womöglich spannender: das Moto X30 Pro, das der Hersteller ebenfalls vorstellen wird und das als Moto Edge 30 Ultra nach Deutschland kommt. Im Handy wird der erste marktreife 200-Megapixel-Sensor debütieren, der dank Pixel-Binning für bessere 50-Megapixel-Aufnahmen sorgen soll. Motorola bestätigt, dass es sich um den Samsung ISOCELL HP1 handelt, der 1/1,22 Zoll misst. Ob sich das tatsächlich in besseren Bildern äußern wird, bleibt natürlich bis zu unserem Review des Handys abzuwarten.

Das X30 Pro kommt mit 200-Megapixel-Sensor. / © Motorola / Weibo

Mit dem Moto Edge 20 Pro (zum Test) überraschte Motorola die Tech-Presse im vergangenen Jahr, da der Hersteller mit einem rundum leistungsstarken Flaggschiff überzeugte. Neben der Überhand im fragwürdigen Megapixel-Rennen wird das Moto X30 Pro voraussichtlich mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 ausgestattet. Leistungstechnisch könnte das Motorola also auch in diesem Jahr mit der Konkurrenz mithalten.

Seid Ihr gespannt auf die neuen Smartphones von Motorola, erhaltet Ihr noch heute detaillierte Informationen zum Moto RAZR 2022 und zum Moto X30 Pro. Sobald wir Informationen für Euch haben, verfassen wir einen separaten Artikel.

Bis dahin: Schreibt uns in den Kommentaren, wie spannend Ihr die neuen Motorola-Smartphones findet!