D1-Tarife mit 240 € Cashback: Am Black Friday wird sogar die Telekom günstig

Die Deutsche Telekom fährt am Black-Friday-Wochenende eine spannende Cashback-Aktion: Beim Abschluss eines MagentaMobil-Vertrags über 24 Monate bekommt Ihr 240 Euro zurück! Zusätzlich bietet die Telekom im Rahmen der Magenta-Thursday-Aktion interessante Rabatte auf viele Smartphones an.

Die Deutsche Telekom wirbt zwar gerne mit dem besten Handynetz in Deutschland, ist aber nicht gerade für günstige Tarife bekannt. An Black Friday habt Ihr die Gelegenheit, bei Neuverträgen 240 Euro auf den Tarif zu sparen – bei 24 Monaten Laufzeit entspricht das 10 Euro im Monat. Die MagentaMobil-Tarife starten derzeit bei 39,95 Euro. Hier gelangt Ihr zur Übersicht über die Tarife und Geräte:

Die Telekom bietet derzeit noch mehr als die 240 Euro Cashback. Schließt Ihr den Vertrag in Verbindung mit einem Smartphone ab, dürft Ihr Euch hier ebenfalls auf ordentliche Vergünstigungen freuen, zum Beispiel:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (MagentaMobil S): 1 Euro Zuzahlung statt 99,95 Euro

Apple iPhone 12 mini (MagentaMobil M): 49,95 Euro Zuzahlung statt 69,95 Euro

Oppo Find X3 Lite 5G (MagentaMobil S): 1 Euro Zuzahlung statt 89,95 Euro

Samsung Galaxy S21 5G (MagentaMobil M): 1 Euro Zuzahlung statt 109,95 Euro

Google Pixel 6 (MagentaMobil M): 1 Euro Zuzahlung statt 49,95 Euro

OnePlus 9 Pro 5G (MagentaMobil L): 1 Euro Zuzahlung statt 79,95 Euro

Lohnt sich die Cashback-Aktion bei der Telekom?

Wie eingangs schon geschrieben: Die Telekom ist nicht gerade für niedrige Preis bekannt, und Rabattaktionen sind selten. Schielt Ihr also schon länger auf einen MagentaMobil-Vertrag, dann ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt – zumal der Provider zusätzlich viele Smartphones mit Rabatt anbietet.

So funktioniert die Cashback-Aktion

Damit Ihr auch wirklich die 240 Euro Cashback bekommt, müsst Ihr die folgenden Schritte durchlaufen:

Telekom-Tarif wahlweise mit oder ohne Smartphone auswählen und abschließen* (Wichtig: bis 29.11.)

Auf der Cashback-Aktionsseite bis 14.03.2022 registrieren. Wichtig: Hierfür braucht Ihr die per Post zugestellte Auftragsbestätigung

Nach erfolgreicher Prüfung bekommt Ihr die 240 Euro innerhalb von sechs Wochen auf Euer Konto überwiesen

Hier geht's noch einmal zu den ausführlichen Teilnahmebedingungen der Aktion.

