Wer sich 2025 einen neuen All-in-One-Haushaltsreiniger zulegen möchte – also ein Gerät, das sowohl das Saugen als auch das Wischen übernimmt – hat sprichwörtlich die Qual der Wahl. Ein Modell, das sich dabei durchaus Chancen auf die Krone ausrechnet, fällt im Vergleich nicht nur durch starke Technik, sondern auch durch einen überraschend fairen Preis auf. Wir haben für Euch gecheckt, was das Gerät leistet – und was es verspricht.

Die Rede ist vom brandneuen Dreame H15 Pro, der erst im März vorgestellt wurde. Das Kombigerät bringt eine Reihe optimierter – teils sogar komplett neuer – Funktionen mit und wird vom Hersteller mit einer UVP von 699 Euro ins Rennen geschickt. Das ist deutlich günstiger als ähnliche Geräte von Dyson oder Vorwerk, aber natürlich dennoch kein kleiner Betrag.

Dreame H15 Pro: Aktuell im Angebot bei Amazon

Aktuell gibt es bei Amazon jedoch einen ordentlichen Rabatt: Rund um Ostern ist der Akku-Saugwischer samt Selbstreinigungsstation und smartem „Roboterarm“ für nur 579 Euro zu haben – immerhin 17 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber Achtung: Das Angebot ist nur bis zum 20. April gültig. Zur besseren Einordnung: Damit liegt der H15 Pro gerade einmal 100 Euro über dem Preis seines Vorgängers, dem H14 Pro. Ein Aufpreis, der sich angesichts der zahlreichen Verbesserungen durchaus lohnen kann.

Diese 3 Funktionen machen den Dreame H15 Pro besonders

Der neue Dreame H15 Pro will das Level bei der kombinierten Reinigung im Haushalt spürbar anheben. Ob ihm das gelingt, muss letztlich unser aktuell laufender Praxistest zeigen. Auf dem Papier klingt vieles aber bereits sehr vielversprechend.

21.000 Pa Saugkraft und 5.000 mAh Akku

Die technischen Daten von Motor und Akku können sich sehen lassen. Mit 21.000 Pa Saugkraft bringt der H15 Pro ordentlich Power mit, um auch hartnäckige oder eingetrocknete Verschmutzungen in Kombination mit der Wischwalze zu beseitigen. Erste Eindrücke aus unserem Test zeigen: Das funktioniert erstaunlich gut. Der Dreame-Sauger benötigt im Vergleich mit allen anderen getesteten Geräten die wenigsten Durchgänge, um eingetrocknete Flecken zu entfernen.

Der Dreame H15 Pro passt auch gut unter Möbel / © Dreame

Der integrierte Akku hält laut Hersteller bis zu 60 Minuten durch – und liegt damit über der Laufzeit vieler Konkurrenten. Zum Vergleich: Der ähnlich teure Tineco S7 Stretch schafft ettwa nur bis zu 50 Minuten. In der mitgelieferten Ladestation ist der Akku des Dreame H15 Pro nach rund vier Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Reinigt nicht nur Böden, sondern auch Kanten

Ein besonderes Highlight: die sogenannte Triple-Edge-Reinigung. Dahinter steckt eine Bürstenkonstruktion, die nicht nur mittig unter dem Gerät reinigt, sondern auch bis weit an die Ränder kommt. Ziel ist, dass manuell nicht mehr nachgewischt werden muss – ein echter Fortschritt, denn gerade an Ecken und Kanten hatten viele Geräte bisher ihre Schwächen.

Ebenfalls clever gelöst: An der Vorderseite befindet sich eine intelligent gesteuerte Gummilippe, die in Echtzeit auf Eure Bewegungen reagiert. Innerhalb von nur 0,2 Sekunden soll sie sich absenken und Bodenkontakt herstellen – so kann der H15 Pro direkt an Kanten entlang wischen, ohne auf die Breite der Bürstenrolle angewiesen zu sein.

Die automatisch absenkbare Gummilippe ist super praktisch / © Dreame

Darüber hinaus erkennt das Gerät automatisch den Verschmutzungsgrad des Bodens und passt den Reinigungsmodus entsprechend an. Ein smartes Feature, das bei einem Gerät dieser Preisklasse allerdings auch zu erwarten ist.

Selbstreinigungsfunktion mit 100 °C

Mit 100 Grad heißem Wasser reinigt die Station nicht nur die Bürste, sondern auch alle Bauteile, die mit Schmutz in Kontakt kommen, heißer als bei jedem Konkurrenzmodell. Das sorgt dafür, dass sowohl das Gerät selbst als auch alle folgenden Reinigungsvorgänge besonders hygienisch ablaufen. Ein zusätzlicher Vorteil: Selbst hartnäckige Fettrückstände werden bei dieser Temperatur deutlich effektiver gelöst. Zur reinen Keimabtötung würden zwar bereits etwa 70 °C ausreichen, doch die extra Hitze bringt eben diesen Mehrwert.

Die Selbstreinigungsfunktion arbeitet mit einem cleveren System, welches sogar tief sitzenden Schmutz aus der Bürste herauskratzen soll. Anschließend wird die Bürste direkt in der Station getrocknet. Über die zugehörige App könnt Ihr dabei verschiedene Modi auswählen – etwa eine schnelle 90-Grad-Trocknung, bei der der H15 Pro schon nach fünf Minuten wieder einsatzbereit ist, oder eine sanftere Variante mit 85 °C Heißluft, die etwa 30 Minuten dauert.

Wenn alles wie vorgesehen läuft, müsst Ihr die Bürste nicht mehr selbst zum Reinigen entnehmen – selbst Haare sollen sich nicht mehr in der Walze verheddern. Der einzige Punkt, an dem Ihr noch mit dem Schmutz in Berührung kommt, ist beim Leeren und Ausspülen des Schmutzwassertanks.

Was sonst noch gut zu wissen ist

Auch als reiner Staubsauger weiß der Dreame H15 Pro zu überzeugen. Zwar ist er in erster Linie ein Nass-Trocken-Gerät und ideal für Hartböden wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl. Doch auch auf Teppichen, die nicht feucht gereinigt werden sollen, entfernt er Krümel und Staub dank der Saugleistung mühelos.

Eine praktische App für einen Sauger? Die Frage ist berechtigt – und lässt sich nach unseren ersten Eindrücken klar mit "Ja" beantworten. Vor allem die Selbstreinigungsfunktion profitiert von der App-Steuerung enorm. Nur darüber könnt Ihr die Reinigungsmodi individuell anpassen und den H15 Pro optimal auf Eure Bedürfnisse einstellen. Auch Statusanzeigen wie Akkustand und Systemleistung lassen sich bequem abrufen – ein nettes Extra.

Großzügiger Lieferumfang inklusive: Für den aufgerufenen Preis von rund 700 Euro liefert Dreame mehr als nur das Gerät und die Station. Zum Starterpaket gehören ausreichend Reinigungskonzentrat, ein zusätzlicher Filter, eine Ersatzrollenbürste und eine kleine Reinigungsbürste für manuelle Eingriffe. Damit seid Ihr bestens ausgestattet – vom ersten Einsatz an.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.