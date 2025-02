30 Euro geschenkt: Diese 8 Premium-Apps sind aktuell gratis

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Pro-Apps, die aktuell gratis sind (Android)

Passport Photo: ID Photo Print ( 5,99 Euro ) – Mit dieser App könnt Ihr ein professionelles Passfoto erstellen, ideal für die Erneuerung des Personalausweises. Zumindest, wenn eine solche bis Mai 2025 ansteht. Ab diesem Zeitpunkt gelten neue Regeln, die unter anderem selbst geschossene Passbilder verbieten. (4,4 Sterne, 3.460 Bewertungen)

) – Mit dieser App könnt Ihr ein professionelles Passfoto erstellen, ideal für die Erneuerung des Personalausweises. Zumindest, wenn eine solche bis Mai 2025 ansteht. Ab diesem Zeitpunkt gelten neue Regeln, die unter anderem selbst geschossene Passbilder verbieten. (4,4 Sterne, 3.460 Bewertungen) Traffix: Verkehrssimulator ( 1,99 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um einen unterhaltsamen Verkehrssimulator für Euer Smartphone. Perfekt, wenn Ihr auf den verspäteten Zug warten müsst und Euch die Zeit vertreiben wollt. (4,3 Sterne, 13.000 Bewertungen)

) – Bei dieser App handelt es sich um einen unterhaltsamen Verkehrssimulator für Euer Smartphone. Perfekt, wenn Ihr auf den verspäteten Zug warten müsst und Euch die Zeit vertreiben wollt. (4,3 Sterne, 13.000 Bewertungen) Eisenbahnen – Train Simulator ( 1,99 Euro ) – Wenn Ihr Eisenbahn-Fans seid, ist diese App genau das Richtige. Der Simulator bietet Euch die Möglichkeit, in die Welt der Züge einzutauchen. Der Entwickler ist dabei derselbe wie schon bei der vorangegangenen App. (3,8 Sterne, 2.680 Bewertungen)

) – Wenn Ihr Eisenbahn-Fans seid, ist diese App genau das Richtige. Der Simulator bietet Euch die Möglichkeit, in die Welt der Züge einzutauchen. Der Entwickler ist dabei derselbe wie schon bei der vorangegangenen App. (3,8 Sterne, 2.680 Bewertungen) Wasserwaage Pro - Lineal ( 2,79 Euro ) – Falls Ihr mal keine echte Wasserwaage zur Hand habt, könnt Ihr diese praktische App auf dem Smartphone nutzen. Beachtet jedoch, dass die Genauigkeit von Gerät zu Gerät variieren kann. Denn die App orientiert sich an den von der Hardware gemessenen Werten. (4,1 Sterne, 1.050 Bewertungen)

Premium-Apps, die zurzeit gratis sind (iOS)

Hack RUN ( 11,96 Euro ) – In diesem Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines Hackers und knackt die Systeme geheimer Organisationen. Das Game ist darüber hinaus nun auch auf Deutsch spielbar, aber Vorsicht: Es gibt In-App-Käufe. (4,2 Sterne, 117 Bewertungen)

) – In diesem Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines Hackers und knackt die Systeme geheimer Organisationen. Das Game ist darüber hinaus nun auch auf Deutsch spielbar, aber Vorsicht: Es gibt In-App-Käufe. (4,2 Sterne, 117 Bewertungen) Aqueduct 101 ( 2,99 Euro ) – Ein kreatives Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Aquädukte baut und Wasser zum Fließen bringt. Ein echter Spaß für Puzzle-Fans und ein schäner Zeitvertreib für zwischendurch. (4,8 Sterne, 254 Bewertungen)

) – Ein kreatives Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Aquädukte baut und Wasser zum Fließen bringt. Ein echter Spaß für Puzzle-Fans und ein schäner Zeitvertreib für zwischendurch. (4,8 Sterne, 254 Bewertungen) The Bug Butcher ( 0,99 Euro ) – Hinter dieser App verbirgt sich ein humorvolles Jump ’n‘ Run-Shooter-Spiel, in dem Ihr riesige Käfer beseitigen müsst. Einfach und spaßig; auch als Beschäftigung für nebenbei. (3,8 Sterne, 11 Bewertungen)

) – Hinter dieser App verbirgt sich ein humorvolles Jump ’n‘ Run-Shooter-Spiel, in dem Ihr riesige Käfer beseitigen müsst. Einfach und spaßig; auch als Beschäftigung für nebenbei. (3,8 Sterne, 11 Bewertungen) Endloses Bogenschießen ( 1,99 Euro ) – Wie der Name schon verrät, geht es in diesem Spiel ums Bogenschießen – endlos, versteht sich. Ebenfalls ein ideales Spiel, um sich mit simplen Mechaniken die Zeit zu vertreiben. (4,7 Sterne, 423 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.