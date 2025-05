Möchtet Ihr einen Smart-TV sollte auch Hisense auf Eurer Wunschliste einen Platz finden. Der Hersteller hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und kann mit ordentlicher Qualität zum (häufig) kleinen Preis überzeugen. Auch das 4K-Einsteiger-Modell E7NQ* zählt dazu. Die 50-Zoll-Variante fällt jetzt sogar unter die 300-Euro-Grenze.

Was bietet der 4K-TV unter 300 Euro?

Die E7NQ-Reihe wurde im Jahr 2024 von Hisense in Europa eingeführt. Der TV glänzt mit einem starken QLED-Panel, das eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel (4K) bietet. Zusätzlich ist er Bildverbesserungstechnologien wie HDR10 oder Dolby Vision kompatibel. Wie bereits erwähnt, misst das Display 50 Zoll, also 126 cm, in der Diagonale. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass die Bildwiederholrate auf 60 Hz begrenzt ist. Das reicht zwar für Filme und Serien aus, allerdings dürften Gamer hier weniger glücklich werden.

Immerhin: Ganze drei HDMI-2.1-Ports hat Hisense hier verbaut. Sowie zwei USB-2.0- und ein Ethernet-RJ45-Port. Dadurch dürfte zocken mit Next-Gen-Konsolen dennoch richtig Spaß machen – trotz Begrenzung. Natürlich könnt Ihr den Smart-TV auch via Sprachbefehl (Alexa-Built-in) fernsteuern. Als Betriebssystem gibt's das hauseigene Vidaa. Ein 4K-Upscaler und die "Full Array"-Technologie runden das Gesamtbild ab.

Lohnt sich der Deal zum Hisense E7NQ?

Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Amazon mit 399 Euro an. Und tatsächlich bietet kein anderer Händler im Netz den Fernseher günstiger an. Im Gegenteil: Der nächstbeste Preis findet sich bei Alza für 459 Euro – zumindest dann, wenn wir eBay außer Acht lassen. Hier gibt's den Hisense für 399,90 Euro. Amazon verlangt allerdings nur 299,26 Euro*. Damit erreicht das Gerät einen neuen Bestpreis.

Interessant ist hier auch, dass die 43-Zoll-Variante bereits 329 Euro kostet. Möchtet Ihr Euch also einen 4K-TV mit guter Bildqualität ins Haus holen, aber nicht gleich die schweren Geschütze von Samsung auffahren, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Die Tech-Week* läuft nur noch wenige Stunden und so könnte das Angebot recht schnell vorbei sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ich bin Hisense-Fan, doch wie sieht es bei Euch aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!