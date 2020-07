Unsere 5 Android- und iOS-Anwendungen der Woche

Von Handyspielen bis hin zu Anwendungen zur Produktivitätssteigerung und Oberflächenanpassung liste ich hier wöchentlich die 5 iOS- und Android-Apps auf, die mich begeistert haben oder auf die ich von der NextPit-Community aufmerksam gemacht wurde.

Diese Woche war aus meiner Sicht wieder einmal von vielen Spielen geprägt. Außerdem habe ich die Woche damit verbracht, das Asus ROG Phone 3 Gaming-Smartphone zu testen, so dass sich meine Auswahl mehr auf Spiele konzentriert. Aber ich fand auch zwei Anwendungen zur Anpassung der Benutzeroberfläche ziemlich cool. Shadow of Naught: Point and Click (Nur für Android) Shadow of Naught wird als interaktives Abenteuerspiel verkauft, dessen Geschichte von Euren Entscheidungen abhängt. Es stehen Multiple-Choice-Szenarien zur Verfügung, was es ermöglicht, das Spiel noch mal zu zocken – und das ist für ein kostenpflichtiges Spiel nicht schlecht. Shadow of Naught befindet sich auf Android noch im Early Access und wurde noch nicht für iOS veröffentlicht. Es ist ein Point-and-Click-Spiel, dessen Grafiken sehr minimalistisch sind, in einem Stil, der an die alten Werbespots erinnert, die man zum Beispiel in der Serie Mad Men sehen kann. Es sieht aus wie eine 2D-Collage aus geometrischen Formen, die aus Papier geschnitten wurden. Das Farbenspiel und einige zur Musik synchronisierte Spielmechaniken geben eine sehr angenehme und saubere ästhetische Note. Ihr könnt aus drei Szenarien wählen, die drei Charakteren folgen: Martin, Andrew und Anna, die alle in einer geheimnisvollen Handlung miteinander verbunden sind. Musik, Smartphone-Nachrichten, Gespräche und verschiedene Minispiele werden Eure Erfahrung prägen, deren Ausgang von Entscheidungen abhängt.

Die App in Kürze:

Preis: 2,99 € ohne Werbung oder In-App-Käufe

103 MB OS-Versionen : Variiert je nach Gerät

: Variiert je nach Gerät Preis: 2,99 € ohne Werbung oder In-App-Käufe Shadow of Naught könnt Ihr hier im Play Store herunterladen. The Gardens Between: ein Puzzlespiel mit schöner Grafik (Android und iOS) The Gardens Between ist ein Puzzlespiel, das zuerst für Konsole und PC veröffentlicht wurde und gerade auf Android angekommen ist. Ihr taucht in die Geschichte von Arina und Frendt ein, zwei Teenager, die Nachbarn sind, und sich immer in ihrem Baumhaus treffen. Sie fallen in eine Reihe bunter Inselgärten und treffen dort auf Gegenstände aus ihrer Kindheit. Jedes Rätsel oder jede Insel erzählt mehr über die Charaktere, die in diesem Ozean voller Erinnerungen auf Entdeckungsreise gehen. Ziel ist es, aus dem abstrakten Paralleluniversum zu entkommen. Aber ist die reale Welt wirklich vorzuziehen? Das Spiel bietet ein gelungenes Gameplay und tolle Grafik.

Die App in Kürze:

Preis: 5,49 € ohne Werbung oder In-App-Käufe

31 MB Betriebssystemversionen : Android 7.0 und iOS 11.0 oder höher

: Android 7.0 und iOS 11.0 oder höher Preis: 5,49 € ohne Werbung oder In-App-Käufe The Gardens Between gibt's für Android im Google Play Store und iOS im Apple App Store. Spirit Sprint: Expecto Patrorun! (iOS und Android) Spirit Sprint ist ein Läufer, also eine Art Spiel, bei dem sich der Charakter automatisch vorwärts bewegt, während Ihr ihn dazu bringen müsst, Hindernisse zu umgehen, um so weit wie möglich zu kommen. Das Spiel ist sehr schön und seine grafische Aufbereitung ist visuell nahe an einem Schattenkabinett auf einem märchenhaften Hintergrund. Die japanische Musik verleiht der allgemeinen Atmosphäre einen ganz besonderen Zen-Touch. Man muss also bis ins Unendliche laufen, schwimmen oder fliegen, indem man einen Geist verkörpert, der verschiedene Tierformen annehmen kann. So wechseln sich Phasen zu Fuß ab, deren Mechanik darin besteht, zum richtigen Zeitpunkt über Hindernisse zu springen. Es gibt auch Wasserphasen, die mich an die alten Ninja-Turtles-Spiele auf Nes oder die Wasserebenen im alten Mario erinnern. Es gibt auch Flugphasen, die stark von Flappy Bird inspiriert sind. Kurz gesagt, es ist ein sehr klassischer Läufer, was das Gameplay betrifft, aber die Grafik, der Soundtrack und die Gesamtatmosphäre machen es ziemlich interessant.