5 heiße Handy-Deals am Singles Day: Hier lohnt sich der Kauf

Echte Schnäppchen-Profis im Internet wissen, dass es die besten Angebote eigentlich am Singles Day gibt. Denn wie die Shopping-Plattform Mydealz herausfinden konnte, gibt es am asiatischen Schnäppchentag auch hierzulande im Schnitt höhere Rabatte als am Black Friday. Bewahrheitet sich das auch für Handy-Angebote? Finden wir's heraus!

Wenn Euer Handy gegen Ende des Jahres schlapp macht, seid Ihr in der Zwickmühle. Denn schließlich gibt es im November gleich mehrere Schnäppchentage und man weiß nicht genau, wann es die besten Angebote gibt. Eine Analyse des Schnäppchen-Portals Mydealz hat laut Business Insider ergeben, dass es am heutigen Singles Day in der Regel im Vergleich zum Black Friday am 27. November höhere Rabatte gibt. Allerdings ist die Auswahl geringer und dem Singles Day geht keine ganze Woche mit Angeboten voraus.

Diese vermeintlich superhohen Rabatte haben wir heute geprüft und stellen Euch nachfolgend Handy-Deals vor, die sich unserer Meinung nach schon vor dem Black Friday lohnen. Natürlich fallen uns auch mal Angebote durch das Netz, informiert uns über Eure Shopping-Tipps also gerne in den Kommentaren.

Diese 5 Handy-Deals lohnen sich heute

Xiaomi Redmi Note 9 Pro für 199 Euro bei Amazon

Amazon sträubt sich wie in jedem Jahr vor dem Singles Day und bietet stattdessen "Frühe Black Friday-Angebote". Für Euch macht das aber keinen Unterschied, stattdessen holt Ihr Euch das Xiaomi Redmi Note 9 Pro zum echten Top-Preis:

Das Redmi Note 9 Pro galt schon in unserem Test als "Bang for the Buck", also als echter Preis-Leistungs-Tipp. Den Preis von 199 Euro gibt es auch bei anderen Händlern, aber Amazon macht Onlineshopping einfach komfortabler. Hier könnt Ihr zuschlagen!

Samsung Galaxy S20 FE für 517,65 Euro bei Saturn

Das neue Galaxy S20 FE gibt es bei Saturn und Media Markt mit 11 Prozent Rabatt. Hierdurch ergibt sich ein effektiver Preis von 517,65 Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Händlern ein sehr guter Preis, denn das noch recht neue Smartphones gibt es aktuell für mindestens 530 Euro. Um den Saturn-Deal zu nutzen müsst Ihr allerdings am Bonusprogramm Saturn Card nutzen. Die Saturn Card könnt Ihr kostenlos noch vor dem Kauf ordern und direkt digital nutzen.

Alles Wissenswerte zum Galaxy S20 FE lest Ihr in unserem Übersichtsartikel zum Handy. Die "Fan Edition" ist dabei einige Monate nach den eigentlichen S20-Modellen erschienen. Neben dem Galaxy S20 FE gibt es auch weitere Samsung-Smartphones zu reduzierten Preisen. Wir empfehlen allerdings den Kauf der Fan Edition des S20.

Google Pixel 4a für knapp 300 Euro bei Media Markt

Mit dem Pixel 4a (nicht die 5G-Version!) kauft Ihr das derzeit günstigste Google-Handy für nur 300 Euro. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Angebot, bei dem sich der Preis nur zusammen mit einem Bonusprogramm ergibt. Wie bei der Saturn-Card erhalten Club-Mitglieder bei Media Markt 11 Prozent Rabatt.

Der Preis fällt auf knapp 300 Euro und bei anderen Händlern werden noch mindestens 390 Euro für das Handy fällig. Einen ausführlichen Erfahrungsbericht lest Ihr in unserem Testbericht zum Google Pixel 4a.

Apple iPhone SE 2 für 410 Euro bei Media Markt und Saturn

Auch ein Apple-Smartphone kauft Ihr am Singles Day sehr günstig. Die neue Version des iPhone SE gibt es für unter 410 Euro und somit knapp 30 Euro unter dem normalen Preis. Auch hier müsst Ihr eines der Bonusprogramme der beiden Märkte abschließen. Die Angebote unterscheiden sich nicht im Preis.

Das iPhone SE 2 schnitt in unserem Test sehr gut ab. Dabei ist des aktuell der günstigste Einstieg in Handys mit dem Betriebssystem Apple iOS. Im Vergleich zum neuen iPhone 12 Mini ist das das SE zwar kompakt, weist aber deutlich dickere Bildschirmränder auf.

Xiaomi Mi10T Lite für 249,90 Euro bei Amazon

Zu guter Letzt noch ein Tipp für Xiaomi-Fans! Denn das Mi10T Lite gibt es für nur 249,90 Euro im Rahmen der frühen Black-Friday-Angebote bei Amazon. Dabei senkt der Versandhändler den ursprünglichen Preis um 30 Euro. Im Vergleich zu anderen Händlern zahlt Ihr ebenfalls 30 Euro weniger.

Das Mi10T hatten wir bislang nicht im Test. Allerdings könnt Ihr Euch alle Details zum Xiaomi-Smartphone im verlinkten Artikel durchlesen. Darüber hinaus haben wir erst kürzlich die Android-Oberfläche MIUI ausprobiert und finden, dass sie zu den besten Android-Versionen überhaupt zählt.

