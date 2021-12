5G ohne Risiko: Vodafones neues Tarif-Schnäppchen im Check

Handyhersteller setzen schon seit letztem Jahr immer mehr auf 5G. Der neue Mobilfunkstandard ist ein gutes Marketing-Instrument, um zu zeigen, dass ein neues Handy technisch auf dem neuesten Stand ist. Fakt ist allerdings, dass 5G in weiten Teilen Deutschlands noch längst nicht angekommen ist. Habt Ihr ein 5G-kompatibles Handy, wollt Ihr die Vorteile in Eurer Region aber sich einmal ausprobieren.

Genau aus diesem Grund stelle ich Euch im neusten Tarif-Check heute den Handyvertrag "Vodafone CallYa Digital Tarif" vor. Dabei handelt es sich um eine 5G-Flatrate, die mit 15 Gigabyte Datenvolumen gerade einmal 20 Euro im Monat kostet. Der Clou dabei ist allerdings, dass Ihr den Vertrag monatlich kündigen könnt. Und nicht mal Anschlussgebühren fallen für Euch an! Es wird Zeit, Euch alle Details zusammenzufassen.

CallYa Digital Tarif im Tarif-Check

Der Handyvertrag bei Vodafone kostet Euch alle vier Wochen 20 Euro. Ein etwas kurioser Abrechnungszeitraum, der aber effektiv in einer Zahlung einmal im Monat resultiert. Anschlussgebühren fallen nicht an und auch die Bereitstellung der SIM-Karte ist kostenlos. Dafür erhaltet Ihr 15 Gigabyte 5G-Datenvolumen und maximale Geschwindigkeiten von 500 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload.

Alle Details im Überblick Eigenschaft CallYa Digital Tarif Monatspreis Alle 4 Wochen 20 Euro Anschlussgebühr 0 Euro Datenvolumen pro Monat 15 Gigabyte 5G-Speed BIs zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 1 Monat Zum Angebot*

Kosten für SMS und Telefonie fallen in alle deutschen Netze nicht an. Es handelt es sich also praktischerweise um eine Allnet-Flat. Bei dieser fallen auch keine Kosten für EU-Roaming an. Ein Clou bei Vodafone, falls Ihr unentschlossen seid: Ihr könnt den Handyvertrag pausieren und dabei trotz aussetzender Kosten noch Anrufe entgegennehmen.

Einen wirklichen Nachteil konnte ich beim Durchstöbern der Tarifdetails nicht finden. Sicher gibt es günstigere Tarife mit 15 Gigabyte Datenvolumen, die Vorteile der monatlichen Kündigungsmöglichkeit und die 5G-Kompatibilität entfallen hier aber in der Regel. Zum Ausprobieren oder auch als Dauerlösung kann ich den Vodafone-Vertrag somit durchaus empfehlen.

Für diesen Artikel hat NextPit eine Aufwandsentschädigung von Vodafone erhalten. Einen Einfluss auf den genauen Inhalt des Artikels hatte dies nicht.

