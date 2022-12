Krasser o2-Deal: Free M + Samsung 4K-TV + 40-Euro-Gutschein

Sucht Ihr nach einem neuen Handytarif, müsst Ihr zuerst klären, wie viel Datenvolumen Ihr benötigt und in welches Netz Ihr einsteigen wollt. Mit dem o2 Free M erhaltet Ihr nicht nur satte 20 GB Datenvolumen monatlich, sondern befindet Euch in einem der besten Netze Deutschlands laut einem Test der Connect. Noch für kurze Zeit könnt Ihr Euch nicht nur den beliebten Tarif, sondern auch noch den Samsung AU7199 mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll und einem Gutschein sichern, den Ihr in nahezu allen Online-Stores einlösen könnt.

Schauen wir uns erst einmal den Fernseher kurz an. Der AU7199 ist ein Samsung-Fernseher der neuesten Generation – mit 55-Zoll-Bilddiagonale und 4K-Auflösung. Um Euch ein tolles Seherlebnis zu bieten, nutzt der Fernseher zudem HDR und unterstützt auch HDR 10+. Dank Q-Symphony und Dolby Digital Plus ist auch der Sound wirklich überzeugend. Und selbst Gamer können dank ALLM und Gaming-Mode so richtig durchstarten. Ob nun gemütliche Filmabende oder actiongeladene Zockernächte, der Fernseher sorgt für die passenden Rahmenbedingungen.

Darum lohnt sich das Tarifangebot von o2!

Mit 20 GB Datenvolumen bietet der Tarif "Free M" von o2 mehr als genügend Highspeed-Internetvolumen, um ausgiebig im 5G-Netz der Teléfonica zu surfen. Hinzu kommt eine Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Wählt Ihr eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten, zahlt Ihr für den Tarif mit dem Fernseher aktuell 29,99 Euro monatlich. Für eine Laufzeit von 24 Monaten müsst Ihr mit 34,99 Euro im Monat rechnen. Hinzu kommen noch einmalige Kosten, sowie ein Gutschein im Wert von 40 Euro. Welche Kosten genau auf Euch zukommen, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

o2-Free-M-Übersicht Eigenschaft o2 Free M 24 Monate o2 Free M 36 Monate Datenvolumen 20 GB 20 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 36 Monate Monatliche Tarifkosten 34,99 Euro 29,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro Gerätekosten 7,00 Euro 1,00 Euro Versandkosten 39,00 Euro 39,00 Euro Gesamtkosten 925,75 Euro 1.159,36 Euro Reguläre Gerätekosten 479,00 Euro 479,00 Euro Gutscheinwert 40,00 Euro 40,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 16,95 Euro ~ 17,79 Euro Zum Angebot! Zum Angebot!

In der Regel kostet Euch der Tarif bereits ohne eine Zugabe 29,99 Euro monatlich. Wählt Ihr also die Variante mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten, zahlt Ihr jeden Monat 5 Euro extra für das Gerät. Somit kostet Euch der Ultra-HD-TV am Ende effektiv gerade einmal 166 Euro. Dieser Preis reduziert sich durch den BestChoice-Gutschein um weitere 40 Euro, wodurch Ihr den TV für effektiv 126 Euro erhaltet, wählt Ihr die zweijährige Laufzeit.

Noch weniger zahlt Ihr natürlich in der Variante mit 36 Monaten für den Fernseher – hier sind die Tarifkosten mit Fernseher identisch mit den Tarifkosten ohne Fernseher – Ihr bezahlt lediglich die höheren Einmalkosten, bekommt den Fernseher aber quasi gratis dazu! Durch die längere Laufzeit erhöhen sich hier jedoch die effektiv monatlichen Tarifkosten marginal.

Der Samsung AU7199 passt sich dank des Ultra -thin-Designs ohne Probleme an die Umgebung an. / © Samsung

Ihr seht also, dass das Angebot wirklich spannend ist, wenn Ihr gerade nach einem neuen Tarif sucht. Wollt Ihr (fast) keinen Extra-Aufpreis für das Gerät zahlen, solltet Ihr die längere Variante des Free M nutzen, allerdings bindet Ihr Euch somit drei Jahre an den Anbieter und zahlt im Endeffekt natürlich etwas mehr für den Mobilfunktarif. Machen Euch die knapp 120 Euro Aufpreis nichts aus, könnt Ihr einen guten Tarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten im Netz der Teléfonica abgreifen und sichert Euch dazu noch einen aktuellen Top-TV von Samsung.

Für beide Angebote gilt natürlich, dass Ihr den BestChoice-Gutschein erhaltet und somit effektiv weitere 40 Euro einsparen könnt.

So gibt's den Gratis-Gutschein obendrauf

Wollt Ihr Euch den Samsung mit einem o2 Free M sichern, solltet Ihr unbedingt vorab noch einen BestChoice-Gutschein im Wert von 40 Euro abgreifen. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist auf der Aktionsseite von o2 vorbeizuschauen und Eure Mail-Adresse einzugeben. Abschließend müsst Ihr nur noch den Tarif abschließen, und schon sichert Ihr Euch noch einmal einen Extra-Gutschein. Diesen könnt Ihr dann bei unzähligen Händlern einlösen, etwa bei Amazon, Douglas oder sogar im Apple Store.

Was haltet Ihr von dem Deal? Entscheidet Ihr, ob Ihr einen Tarif wählt auch anhand von spannenden Zugaben? Lasst es uns wissen!