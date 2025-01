Ihr möchtet einen neuen Handyvertrag, der vor allem günstig sein soll? Dann dürft Ihr Euch das aktuelle Portfolio von simyo nicht entgehen lassen. Der Provider hat gerade nämlich unter anderem 15 GB Datenvolumen für nicht einmal 5 Euro auf Lager. Ob sich die 5G-Tarife wirklich lohnen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Dass 5G-Tarife nicht immer teuer sein müssen, dürfte mittlerweile den meisten klar sein. Der Provider simyo war einige Zeit etwas in der Versenkung verschwunden, ist seit ein paar Monaten jedoch wieder mit richtig spannenden Discount-Tarifen am Start. Aktuell könnt Ihr Euch hier unter anderem einen 15-GB-Tarif für gerade einmal 4,99 Euro monatlich schnappen. Doch auch die anderen Handyverträge des Providers sind richtig spannend – und günstig.

Besonders spannend ist aktuell der simyo XS. Bis zum 31. Januar packt der Anbieter auf viele Tarife ordentlich Extra-Datenvolumen obendrauf. Somit könnt Ihr bei der günstigsten Variante 15 GB Inklusiv-Volumen, statt der bisherigen 10 GB, nutzen. Der Preis bleibt allerdings gleich und es stehen nach wie vor nur 4,99 Euro auf der monatlichen Rechnung. Obwohl die Aktion in wenigen Tagen wieder endet, gelten die Konditionen für alle, die bis dahin einen Vertrag abgeschlossen haben, dauerhaft.

Für das Geld kommt Ihr ins 5G-Netz der Telefónica und surft mit einer Geschwindigkeit von maximal 50 MBit/s, was für den Alltag absolut ausreicht. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind ebenso mit dabei. Wie bereits erwähnt, kostet Euch der Tarif 4,99 Euro pro Monat. Wenn Ihr Euch für 24 Monate an simyo binden möchtet, entfällt obendrein der Anschlusspreis. Flexibilität ist Euch wichtiger? Dann kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr von 19,99 Euro on top, dürft aber auch monatlich kündigen.

Weitere spannende Tarife bei simyo – Lohnt sich das?

Vom Extra-Datenvolumen auf Lebenszeit profitieren auch zwei weitere Tarife bei simyo. Sollten Euch 15 GB also nicht genug sein, könnt Ihr auch einen Vertrag mit deutlich mehr Datenvolumen abschließen. Der simyo S bietet Euch 20 GB für nur 6,99 Euro, während Ihr Euch für nur einen Euro mehr pro Monat auch gleich ganze 35 GB 5G-Datenvolumen sichern könnt. Auch hier gilt wieder: bei einer Laufzeit von 24 Monaten kommt kein Anschlusspreis obendrauf. Nachfolgend findet Ihr alle simyo-Tarife in unserer Tarif-Check-Tabelle zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif simyo XS simyo S simyo M simyo L simyo XL Datenvolumen 15 GB 20 GB 35 GB 40 GB 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s Upload-Bandbreite max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s max. 32 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Kosten 4,99 € 6,99 € 7,99 € 9,99 € 14,99 € Einmalige Anschlussgebühr 24 Monate: Keine Anschlussgebühr

Monatliche Kündigungsfrist: 19,99 € 24 Monate: Keine Anschlussgebühr

Monatliche Kündigungsfrist: 19,99 € 24 Monate: Keine Anschlussgebühr

Monatliche Kündigungsfrist: 19,99 € 24 Monate: Keine Anschlussgebühr

Monatliche Kündigungsfrist: 19,99 € 24 Monate: Keine Anschlussgebühr

Monatliche Kündigungsfrist: 19,99 € Effektive Kosten pro GB ~ 0,33 € ~ 0,35 € ~ 0,23 € ~ 0,25 € ~ 0,30 € Zum Angebot*

Die effektiven Kosten pro GB sind ein guter Indikator dafür, ob sich ein Tarif wirklich lohnt. Diese Kosten liegen bei simyo gerade deutlich unter 50 Cent. Allerdings solltet Ihr hierbei bedenken, dass wir die Varianten mit einer Laufzeit von 24 Monaten und bei maximalem Verbrauch der Daten berechnet haben. Bedeutet, dass diese Kosten stark variieren können, wenn Ihr etwa nicht das gesamte Inklusiv-Volumen nutzt oder eine monatliche Kündigungsfrist eingeht.

Alles in allem sind die Tarife dennoch richtig spannend. Sucht Ihr also ohnehin gerade nach einem neuen Anbieter, solltet Ihr Euch die Handyverträge von simyo genauer anschauen.

