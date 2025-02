705 Mio. Ansichten: Hier sind die 3 besten Netflix-Serien überhaupt

Netflix bietet eine riesige Auswahl an Serien an – von großartigen bis hin zu weniger gelungenen Formaten. Doch einige Serien heben sich deutlich von der Masse ab. Wenn Ihr auf der Suche nach der besten Abendunterhaltung seid, macht Ihr mit den drei erfolgreichsten Serien auf Netflix nichts falsch.

Wer über ein Netflix-Abonnement verfügt, weiß, dass der US-amerikanische Streaming-Anbieter stets Informationen zu den aktuellen Top-10-Serien veröffentlicht. Weniger bekannt ist derweil, dass eine ähnliche Liste mit den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten existiert. Sortiert ist diese nach der Zahl der Aufrufe der einzelnen Staffeln. Es kann also vorkommen, dass ein und dieselbe Serie gleich mehrere Platzierungen einnimmt – wie etwa "Bridgerton". Wir verraten, welche Staffeln die obersten drei Listenplätze und folglich das Siegertreppchen füllen.

Bronze – Top 3 Serien auf Netflix

Als Überraschungserfolg lässt sich die zweite Staffel von „Squid Game“ nicht gerade betiteln. Die Erwartungen waren von Anfang an gigantisch – und sie wurden dennoch erfüllt. Die südkoreanische Serie begann erst Ende 2024 ihren erneuten Siegeszug durch Netflix und konnte bereits jetzt rund 187,3 Millionen Abrufe erzielen. Ferner haben die Zuschauer bisher stolze 1,34 Milliarden Stunden damit verbracht, sich die zweite Staffel anzusehen.

Auch in der Serienfortsetzung kehrt der Schöpfer Hwang Dong-hyuk als Regisseur zurück; genauso wie Schauspieler Lee Jung-jae, der erneut in der Hauptrolle als Seong Gi-hun zu sehen ist. „Squid Game“ dreht sich im Allgemeinen um einen geheimen Wettbewerb, bei dem Menschen, die im Leben gescheitert sind, die Chance bekommen, ein hohes Preisgeld zu gewinnen. Dafür müssen sie lediglich Kinderspiele bestehen. Ein harmloser Spaß, der schnell in tödlichen Ernst umschlägt. Denn bereits im ersten Spiel wird klar: Die Verlierer zahlen mit ihrem Leben.

Silber – Top 3 Serien auf Netflix

Mit stolzen 252,1 Millionen Abrufen und 1,72 Milliarden Stunden an Gesamtansichtsdauer belegt „Wednesday“ den zweiten Platz der erfolgreichsten Netflix-Serien. Diese Zahlen lassen sich unter anderem auch darauf zurückführen, dass die Serie bereits 2022 veröffentlicht wurde und folglich mehr Raum für Entfaltung hatte.

„Wednesday“ basiert auf dem berühmten Charakter aus dem Franchise „Die Addams Family“, das bereits in den 1930er-Jahren als Cartoon seinen Ursprung fand. Richtige Bekanntheit erlangte die Familie jedoch erst dank einer TV-Serie in den 1960er-Jahren. In der aktuellen Adaption spielt Jenna Ortega die Hauptrolle der Wednesday, die gegen ihren Willen an die Nevermore Academy geschickt wird – ein Internat für monströse Wesen. Im Regiestuhl saßen Tim Burton, Gandja Monteiro und James Marshall.

Gold – Top 3 Serien auf Netflix

Bei der unangefochtenen Nummer eins handelt es sich derweil wenig überraschend um die erste Staffel von „Squid Game“. Mit unglaublichen 265,2 Millionen Abrufen und 2,2 Milliarden Stunden an Gesamtansichtsdauer führt diese Staffel die Liste der erfolgreichsten Serien auf Netflix an. Die Geschichte rund um einen tödlichen Wettbewerb, in dem arme und verzweifelte Menschen um ihr Leben spielen, hat Zuschauer weltweit in den Bann gezogen. Und ein Ende ist zurzeit noch nicht in Sicht. Denn die dritte Staffel von „Squid Game“ soll bereits am 27. Juni 2025 auf Netflix erscheinen.

Top 10 Netflix-Serien nach Abrufen: