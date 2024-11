Die Black Week steht in den Startlöchern. Doch einige Unternehmen bieten bereits jetzt einige Deals an, die sich richtig lohnen. Auch 70mai ist mit einer Auswahl an Dashcams mit dabei. Die beliebten Begleiter gibt es gerade mit einem Rabatt von 25 Prozent, wenn Ihr einen Gutschein nutzt. Was Euch die Kameras fürs Auto bieten und ob sich die Deals lohnen, verrät Euch unser Deal-Check.