8,6 von 10: Das ist der beste Mystery-Film aller Zeiten

Wer dem eintönigen Alltag für ein paar Stunden entkommen möchte, allerdings weder mit Sci-Fi noch mit Fantasy viel anfangen kann, findet in Mystery-Filmen oft den perfekten Kompromiss. Ein Streifen überflügelt in diesem Genre dabei die gesamte Konkurrenz.

In der Internet Movie Database (IMDb) wird so gut wie jeder weltweit veröffentlichte Film gelistet. Doch die Plattform ist mehr als nur ein Archiv: Millionen von Filmfans vergeben hier ihre Bewertungen und tragen zur Rangliste der besten Filme aller Zeiten bei. Auf dieser Basis lässt sich klar erkennen, welcher Mystery-Film ganz oben steht.

Ein düsteres Meisterwerk mit unerwarteter Wendung

Das Mystery-Genre hat in den vergangenen Jahren deutlich an Popularität gewonnen. Serien wie „Dark“ oder „Manifest“ zählen zu den Aushängeschildern der modernen Mystery-Unterhaltung. Dennoch bleibt ein Film unangefochten an der Spitze: „Sieben“. Dieses Werk von David Fincher kam 1995 in die Kinos und hat sich seither einen festen Platz im Film-Olymp gesichert – nicht nur wegen der anhaltenden Spannung, sondern auch durch seine düstere, beklemmende Atmosphäre.

Der Kultstatus von „Sieben“ ist besonders dem Finale zu verdanken, das für viele Fans als eines der eindrucksvollsten der Filmgeschichte gilt. Mit Brad Pitt und Morgan Freeman in den Hauptrollen entfaltet sich ein Thriller, der ebenso schockierend wie fesselnd ist. Die Geschichte folgt den Detectives Somerset und Mills, die mit einer Serie grausamer Morde konfrontiert werden – jeder einzelne steht symbolisch für eine der sieben Todsünden.

Die Täter inszenieren ihre Verbrechen mit erschreckender Präzision, wobei die Opfer jeweils mit ihren eigenen Sünden konfrontiert werden. Während die Ermittlungen voranschreiten, geraten die beiden Detectives immer tiefer in einen Strudel aus Gewalt, Wahnsinn und moralischer Verkommenheit – bis sie schließlich an ihre absoluten Grenzen stoßen. Und dann geht es noch einmal bergab.

Wer „Sieben“ sehen möchte, muss aktuell zwangsläufig Geld in die Hand nehmen. Denn das Meisterwerk ist in keinem Streaming-Abo enthalten. Dafür kann es praktisch überall ab rund 4 Euro ausgeliehen und ab 10 Euro gekauft werden.

Ein weiteres Meisterwerk von Fincher

David Fincher gelang nur vier Jahre nach „Sieben“ ein weiterer Geniestreich: Mit „Fight Club“ schuf er einen Film, der bis heute sowohl kontrovers diskutiert als auch gefeiert wird. In der IMDb-Top-250-Liste belegt „Fight Club“ momentan genreunabhängig Platz 13 – und liegt damit ganze sieben Ränge vor „Sieben“. Allerdings spielt „Fight Club“ im Mystery-Bereich keine Rolle. Daher bleibt „Sieben“ weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter unter den Mystery-Filmen – zumindest so lange, bis ein anderes Werk dieses außergewöhnliche Niveau erreicht und übertrifft.