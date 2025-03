Die Sonne scheint und der Frühling hält Einzug in Deutschland. Allerdings ist dies nicht der einzige Grund, sich etwas näher mit dem am besten verkauften Balkonkraftwerk auf Amazon beschäftigen. Denn für kurze Zeit gibt's das Komplettset besonders günstig.

Als das Thema "Balkonkraftwerk" im Jahr 2023 aufkam, erlebten die privaten Solaranlagen einen regelrechten Boom. Dies ging auch mit entsprechenden Kosten einher. Glücklicherweise kosten Komplettsets im Jahr 2025 nicht mehr ganz so viel, allerdings dürften die Preise im Sommer und Frühling wieder etwas ansteigen. Möchtet Ihr einen Teil Eures Hausstroms selbst produzieren, könnt Ihr dies mittlerweile sogar ohne eine Vermieter-Genehmigung tun. Interessiert Ihr Euch für die Mini-Solaranlagen, bekommt Ihr den Amazon-Bestseller aktuell besonders günstig.

Affiliate Angebot Solakon-Balkonkraftwerk

Amazon-Bestseller: Das bietet Euch das Solakon-Balkonkraftwerk

Amazon gibt mittlerweile recht bereitwillig an, welche Produkte je nach Kategorie besonders gefragt werden. Die Bestseller-Listen werden mit ungefähren Verkaufszahlen („X+ mal verkauft im letzten Monat“) untermauert.

Im Bereich der Balkonkraftwerke, die unter „monokristalline Solarmodule“ einkategorisiert sind, ist ein Modell aktuell ganz vorne. Das Bestseller-Komplettset stammt von Solakon und bietet eine Ertragsleistung von 1.000 Watt. Es besteht aus einem 800-W-Wechselrichter von Growatt, zwei bifazialen 500-W-Solarpanels von JA Solar und – je nach Bedarf – Halterungen für den Balkon. Im Vergleich zu teilweise auch günstigeren Modellen in der Bestseller-Liste von Amazon* ist das Modell vor allem durch sein Effizienzversprechen, die bifazialen Solarpanel und der in Deutschland entwickelten App so beliebt.

Das Solakon-Solarkraftwerk ist ein sogenanntes steckerfertiges System, das per SchuKo-Stecker ins Hausstrom-Netz einspeist und keinen großen Installationsbedarf hat. Wichtig ist lediglich, dass Ihr das System im Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmeldet, wenn Ihr es in Betrieb nehmt. Mehr Bürokratie ist mittlerweile nicht mehr nötig.

Nur noch diese Woche: So viel spart Ihr beim Amazon-Bestseller

Kommen wir nun dazu, warum sich das Solakon-Balkonkraftwerk gerade diese Woche noch besonders lohnt – und es ist nicht nur das frühlingshafte Wetter, das in weiten Teilen angekündigt ist.

Ebenfalls spannend: Diese Stromspeicher bergen eine Brandgefahr

Denn auf der Produktseite des Balkonkraftwerks auf Amazon findet sich mittlerweile ein kleiner Zusatz. Dieser erwirkt einen Extra-Rabatt auf das Balkonkraftwerk (Bestenliste) und gilt laut noch kleinerem Hinweis nur bis 7. März – also noch so gerade bis zum Wochenende. Die günstigste Variante (ohne Halterung, mit 5 Meter Kabel) rutscht damit von 430 auf 350 Euro.

Möchtet Ihr das System auf Eurem Balkon nutzen, solltet Ihr die Halterungen im Set mit dazunehmen. Je nachdem, wie Ihr die Kabel legen müsst oder wollt, lohnt es sich eventuell auch auf 10 statt 5 Meter Kabel zu gehen. Beim Komplettset fällt der Preis dank 100-Euro-Coupon zum Anklicken dann von 549,99 Euro auf 449,99 Euro – und macht das Solakon-Kraftwerk zum echten Deal.

Bei den Preisangaben haben wir die Coupon-Rabatte von 80 bzw. 100 Euro schon berücksichtigt. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen. Wie gesagt, gelten die Coupons nur noch für sehr kurze Zeit.

Affiliate Angebot Solakon-Balkonkraftwerk

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist eines der Sets interessant für Euch oder stellt Ihr Euch Euer Balkonkraftwerk lieber selbst zusammen? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!