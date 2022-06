Ab 14 Uhr: Pocos neue Preisbrecher im Live-Stream

Xiaomi hat zusammen mit seinen Untermarken in diesem Jahr schon viele Smartphones vorgestellt – und auch im Juni bricht der Launch-Wahnsinn nicht ab. Dabei können wir heute ab 14 Uhr den Launch der neuen Poco-Modelle Poco F4 und Poco X4 GT sehen. Zwei Smartphones also, zu denen es jeweils schon Schwestermodelle zu kaufen gibt.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F4 GT Zur Geräte-Datenbank

Das Poco F4 GT – also die voraussichtlich schnellere Variante des Poco F4 – hat Antoine vor kurzem erst getestet. Das Poco X4 Pro 5G hingegen ist in diesem Frühjahr für knapp 300 Euro auf den Markt gekommen. Spannend ist also, wie genau sich die neuen Modelle in Pocos aktuelles Lineup einreihen werden.

So verfolgt Ihr den Launch

Um 14 Uhr wird Poco die beiden Smartphones im Live-Stream vorstellen. Habt Ihr Zeit und Lust, das Event live zu verfolgen, gelingt das am besten über YouTube. Wir haben Euch den Live-Stream in diesen Artikel eingebunden – diskutiert gerne in den Kommentaren unter diesem Artikel darüber, wie Euch die Modelle gefallen.