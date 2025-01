Möchtet Ihr günstig ins Telekom-Netz wechseln, hat der Anbieter Freenet gerade das passende Angebot am Start. Denn hier könnt Ihr einen 5G-Tarif mit 25 GB Datenvolumen für weniger als 15 Euro monatlich abgreifen. Zusätzlich bekommt Ihr noch eine richtig spannende Zugabe und einen satten Wechselbonus, falls Ihr Eure alte Rufnummer mitnehmen möchtet.

Handyverträge der Deutschen Telekom zählen nicht zwingend zu den Dingen, die wir als günstig bezeichnen würden. Da ist es keine Seltenheit, dass Ihr für ein Datenvolumen von 20 GB mit fast 40 Euro monatlich rechnen dürft – zumindest dann, wenn gerade keine Rabattaktion stattfindet. Möchtet Ihr dennoch ins Telekom-Netz wechseln, bieten sich die Tarife von Freenet an. Aktuell könnt Ihr Euch hier einen Handyvertrag mit 25 GB Inklusiv-Volumen sowie einem Wechselbonus über 150 Euro sichern. Zusätzlich legt Freenet noch ein cooles Gadget obendrauf.

Tarif im Telekom-Netz für 12 Euro: Das bietet Euch die Allnet-Flat

Neben dem bereits erwähnten Datenpaket steht Euch eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Zusätzlich habt Ihr Zugang zum 5G-Netz des Providers. VoLTE & WLAN Call, mit denen Anrufe über das Internet getätigt werden können, sind ebenfalls enthalten. Wie es der Name vermuten lässt, ist auch eine Telefonie-Flat dabei. Nutzt Ihr allerdings noch SMS, kostet Euch jede Kurznachricht 19 Cent – Messenger, wie WhatsApp, sind davon natürlich ausgenommen.

Bei der mysteriösen Zugabe handelt es sich um sechs SkyTags. Insgesamt zwei SkyTags Wallet und vier SkyTags Slim gibt Euch Freenet zum Tarif dazu. Dafür zahlt Ihr einmalig nur 5 Euro. Erstere erinnern dabei an eine Kreditkarte, die Ihr einfach in Eure Geldbörse legen könnt und somit immer wisst, wo sie sich versteckt. Die vier Slim-Tags ähneln den AirTags von Apple (Test) oder den Samsung Galaxy SmartTags 2 (Test). Mit Hilfe der App wisst Ihr somit immer, wo sich beispielsweise Eure Schlüssel oder Euer Smartphone befinden, nachdem Ihr sie daran befestigt habt.

So viel zahlt Ihr tatsächlich für den Tarif

Monatlich verlangt Freenet 11,99 Euro für den Handyvertrag. Hier kommen noch einmal die bereits erwähnten 5 Euro für die SkyTags, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr hinzu. Letztere könnt Ihr Euch allerdings erstatten lassen, wenn Ihr eine SMS mit dem Text "AP frei" innerhalb von 14 Tagen nach der Aktivierung an Freenet sendet. Bringt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, gibt's zusätzlich 150 Euro Wechselbonus. Wie sich die Kosten auf den Tarifpreis auswirken, erfahrt Ihr wie immer in der nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle.

Tarif-Check Tarif Telekom Allnet Flat (Freenet) Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 11,99 € Einmalige Kosten 5,19 € Wechselbonus 150,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 5,96 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Freenet-Angebot?

Hier besteht etwas Erklärungsbedarf. Freenet gibt auf seiner Produktseite einen effektiven Monatspreis von 2,74 Euro an. Grund dafür ist die komplette Reduzierung des Anschlusspreises. Außerdem werden die regulären Kosten der SkyTags aufgeführt. Allerdings gibt idealo hier keine klaren Angaben, wodurch wir sie in der Berechnung nicht berücksichtigt haben. Zusätzlich zahlt Ihr für die Rückerstattung der Anschlussgebühr dennoch die 19 Cent für die SMS.

Dementsprechend könnt Ihr von den von uns errechneten Effektivkosten noch die SkyTags abziehen, was diese Summe weiter reduziert. Was allerdings deutlich relevanter ist, sind die tatsächlichen Kosten, die Ihr tragen müsst. Selbst ohne den Wechselbonus und die Zugabe zahlt Ihr einmalig 5,19 Euro (nach der Rückerstattung) und monatlich 11,99 Euro. Für einen 5G-Tarif mit 25 GB Datenvolumen im ausgezeichneten Telekom-Netz – ein durchaus spannender Deal.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die SkyTags eine sinnvolle Zugabe oder könnt Ihr mit smarten Trackern nichts anfangen? Lasst es uns wissen!