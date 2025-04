Das Angebot schnappt Ihr Euch in der MediaMarkt Tarifwelt. Obendrauf gibt's hier noch ein Jahr lang McAfee-Virenschutz für eine unbegrenzte Geräteanzahl – komplett kostenlos.

Smartphone und 5G-Tarif: Das steckt im Angebot

Mit an Bord ist ein 5G-Tarif im Telefónica-Netz, der Euch jeden Monat 25 GB Datenvolumen beschert. Mit bis zu 50 MBit/s seid Ihr flott unterwegs – egal, ob beim Streaming, Surfen oder Scrollen. Auch dabei: eine Allnet- und SMS-Flatrate sowie kostenfreies EU-Roaming, damit Ihr auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise bestens vernetzt bleibt.

Tarif-Deal-Check Tarif Super Select S On Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Kosten 1 € für das Gerät

Für das Samsung Galaxy A16 zahlt Ihr einmalig nur 1 Euro – dazu kommen 4,95 Euro Versand und ein Anschlusspreis von 29,99 Euro. Wenn Ihr Eure Rufnummer mitnehmt, gibt’s sogar einen Wechselbonus von 30 Euro, mit dem Ihr die einmaligen Kosten wieder wettmacht. Und obendrauf gibt’s noch ein Jahr McAfee Virenschutz kostenlos dazu – für beliebig viele Geräte. Wer will, aktiviert’s, wer nicht, lässt es einfach weg. Und das alles für schlanke 9,99 Euro im Monat – ein starkes Gesamtpaket.

Was das Galaxy A16 sonst noch kann

Das Galaxy A16 punktet mit einem 6,7 Zoll großen Super-AMOLED-Display, das mit Full-HD+ und 90 Hz Bildrate für kräftige Farben und flüssige Darstellungen sorgt. Klar, es gibt Displays mit 120 Hz, aber in dieser Preisklasse macht das Galaxy A16 richtig was her.

Im Inneren werkelt der Exynos 1330 – zusammen mit 4 GB RAM sorgt der Chip für eine ruckelfreie Bedienung im Alltag. 128 GB Speicher bieten reichlich Platz für Fotos, Apps & Co – und wer mehr will, kann per microSD-Karte aufrüsten.

Hinzu kommen eine lange Akkulaufzeit, IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser sowie eine 50-MP-Hauptkamera, mit der Ihr auch im Alltag gute Schnappschüsse einfangen könnt. Dazu gibt’s noch zwei Zusatzlinsen – etwa für Tiefenschärfe oder Nahaufnahmen.

Ihr wollt ein solides Samsung-Smartphone mit ordentlicher Ausstattung und einem großen Datenpaket – aber alles bitte schön günstig? Dann könnt Ihr bei diesem Deal bedenkenlos zuschlagen. Für nur 9,99 Euro im Monat gibt’s hier viel Smartphone und jede Menge Leistung fürs Geld.