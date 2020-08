Äpfel gegen Birnen: Kleines Unternehmen im Visier von Apple

Das kleine Unternehmen Prepear hilft mit der gleichnamigen App seinen Nutzern unter anderem dabei, neue Kochrezepte zu entdecken oder Mahlzeiten zu planen. Die App wurde von den Gründern der Seite Super Healthy Kids entwickelt, die ihrerseits auf den Streit mit Apple hingewiesen hatten.

Wie iPhone in Canada und MacRumors berichten, stört sich der iPhone-Hersteller am Logo des Unternehmens. Apple schreibt in seiner Dokumentation zu dem Streit, dass Konsumenten das Birnen-Logo von Prepear mit dem Apfel des kalifornischen Giganten assoziieren würden. Ein kleines Blatt, welches in beiden Fällen nach rechts fällt, soll an das Apple-Logo erinnern.

Apple sagt, dass das Logo von Prepear dem eigenen Apfel zu ähnlich sei. / © MacRumors

Der Streit entstand als Prepear sich das Trademark für das eigene Logo sichern wollte. Auf den ersten Blick schien dieser Vorgang ohne Probleme abzulaufen, bis sich Apples Anwälte laut Prepear am letzten möglichen Tag einschalteten, um ihr Veto einzulegen. Die App-Entwickler haben eine Petition auf change.org gestartet, um Stimmen zu sammeln und so auf das Problem aufmerksam zu machen.

Teure Streitigkeiten für kleine Unternehmen

Der Streit mit Apple stellt für das kleine Unternehmen mit nur fünf Angestellten ein großes Problem dar. Dieser ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kostet auch viel Geld. Prepear schreibt aber, dass man den Streit nicht einfach aufgeben will.

In der Petition schreibt man weiter, dass man nachvollziehen kann, warum andere Unternehmen in der Vergangenheit schnell aufgegeben haben. So konnte Apple bereits in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich gegen derartige Logos anderer Firmen oder gar politische Parteien vorgehen.

Der Rechtsstreit zwischen Prepear und Apple ist noch nicht vom Tisch und geht jetzt in die nächste Phase. Der App-Entwickler erhofft durch die Hinweise in den Medien genug Aufmerksamkeit zu erhalten, um Apple doch noch umstimmen zu können. Die App kann auch weiterhin im App Store und Play Store gefunden werden.