AirPods Max werden erschwinglich: Bei eBay zum Bestpreis per Gutschein

Solltet Ihr gerade auf der Suche nach guten Over-Ear-Kopfhörern sein, haben wir eventuell etwas für Euch gefunden. Denn bei eBay könnt Ihr aktuell die Apple AirPods Max dank eines Gutscheins zum Bestpreis ergattern. Dabei spart Ihr richtig Geld, denn die Kopfhörer kosten dabei weniger als 400 Euro. Alle Infos findet Ihr in unserem Deal-Check!

Der Online-Marktplatz eBay ist ein Sammelbecken für Neuware, Gebrauchtprodukte, Refurbished-Angebote und vieles mehr. Die Apple AirPods Max könnt Ihr Euch aktuell als Neuware in Originalverpackung zum Bestpreis bei eBay sichern. Anbieter ist ein zertifizierter Smartphone-Shop, der aktuell eine Gutschein-Aktion bietet.

Affiliate Angebot Apple AirPods Max

Die Kopfhörer werden als Neugerät und in der Originalverpackung verkauft. Außerdem erhaltet Ihr die regulären 12 Monate Herstellergarantie. Im Angebot zahlt Ihr 399,60 Euro und somit deutlich weniger, als bei anderen Händlern im Netz. Um diesen Preis zu erreichen, müsst Ihr die Kopfhörer in Euren Warenkorb legen und anschließend den Coupon "POWEREBAY10" an der Kasse eingeben.

Lohnt sich das AirPods-Max-Angebot von eBay?

Die AirPods Max zählen zu den besten Over-Ear-Kopfhörern, die Ihr aktuell kaufen könnt. Neben einem sehr guten Noise-Canceling, das durchaus mit dem Branchenprimus von Sony mithalten kann, könnt Ihr Euch hier auf satte Bässe und sehr gut ausbalancierte Höhen und Tiefen freuen. Dank des integrierten H1-Chips genießt Ihr zudem eine besonders nahtlose Anbindung an Euer iPhone, Euer iPad und Euer MacBook.

Solltet Ihr ein Android-Gerät besitzen, ist die Anbindung dank der Bluetooth-Kopplung ebenfalls kein Problem. Der größte negative Aspekt der Kopfhörer war zur Einführung die hohe UVP – allerdings sinkt der Preis mit dem eBay-Gutschein auf ein neues Tief. Sucht Ihr also gerade nach passenden Over-Ear-Kopfhörern und habt das nötige Kleingeld übrig, solltet Ihr Euch den Deal besser nicht entgehen lassen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Kauft Ihr häufiger Geräte auf eBay oder lieber im Fachmarkt Eures Vertrauens? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!