AirPods Pro 2 günstiger denn je: Dieser Coupon macht's möglich

Bewegt Ihr Euch im Apple-Kosmos und sucht nach Kopfhörern? Dann ist Eure Zeit gekommen, bei den AirPods Pro in der 2. Generation zuzuschlagen. Denn ein Coupon lässt die Kosten der In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bei eBay am Black Friday auf einen neuen Tiefpunkt fallen. Wir verraten Euch, wie's geht!

Nutzt Ihr ein iPhone, ein iPad oder einen Mac? Dann genießt Ihr mit Apples hauseigenen Kopfhörern viele Vorteile. Die 2. Generation der AirPods Pro fällt bei eBay zum Black Friday auf nur 248,90 € – ein Preis, mit dem der Anbieter "phonescom" alle anderen Händler unterbietet. Laut UVP kosten die AirPods Pro 2 immerhin 299 Euro.

Affiliate Angebot Apple AirPods Pro 2 20 € sparen dank Rabattcode "CYBER22" Zur Geräte-Datenbank

Lohnt sich der Kauf der AirPods Pro 2?

Reißen wir das Pflaster ab: Nutzt Ihr ein Android-Smartphone, lassen sich die AirPods Pro 2 nur sehr umständlich nutzen. Hier empfehle ich Euch einen Blick in unsere Liste der besten In-Ear-Kopfhörer. Nutzt Ihr allerdings ein iPhone und weitere Apple-Geräte, genießt Ihr eine nahtlose Integration der Kopfhörer. Bedeutet, die Geräte entscheiden intelligent, auf welchem Gerät Ihr gerade Musik hören oder Anrufe tätigen wollt.

Auch wenn wir die neueste Generation der AirPods Pro noch nicht getestet haben, bieten sie im Vergleich zu ihren Vorgängern einige Vorteile. Beispielsweise konnte Apple die aktive Geräuschunterdrückung sowie den Klang noch einmal deutlich verbessern. Funktional unterstützen die AirPods Pro nun "Spatial Audio", ein Feature, das einen 3D-Raumklang bei Filmen und Eurer Musik simuliert.

Das Lade-Case der AirPods Pro 2 lässt sich induktiv aufladen. / © Apple

Erfreulicherweise konnte Apple auch die Akkulaufzeit der In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer verlängern. Mit aktiviertem ANC halten die Kopfhörer bei aktiver Musikwiedergabe bis zu sechs Stunden durch – dank des mitgelieferten Lade-Cases erweitert Ihr die Laufzeit auf insgesamt 33 Stunden. Ein guter Wert, zumal die Kopfhörer auch kabelloses Laden unterstützen.

Der Preis am Black Friday ist laut Preisvergleichsmaschinen der bisher beste seit dem Launch im September. Günstiger kommt Ihr an Apples 2. Generation der AirPods Pro also nicht heran!