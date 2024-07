Wenn Ihr die Apple AirPods oder AirPods Pro besitzt, kann es vorkommen, dass diese kabellosen Kopfhörer nicht mehr funktionieren oder die Bluetooth-Verbindung mitten in einem Telefonat oder beim Musikstreaming unterbrochen wird. In diesem Artikel stellt Euch nextpit die gängigsten Verbindungsprobleme vor. Natürlich geben wir Euch dabei auch Tipps an die Hand, mit denen der Musikgenuss mit AirPods, AirPods Pro und AirPods Max wieder tadellos wird.