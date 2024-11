Apples AirTag ist wegen seiner nahtlosen Integration in das Find My Network, das sowohl die Ortung in der Nähe als auch aus der Ferne ermöglicht, sehr beliebt geworden. Bis jetzt war diese Funktion jedoch auf Apples Ökosystem und Geräte beschränkt. Mit dem neuesten iOS 18.2-Update können AirTag-Nutzer/innen den Standort ihres Geräts nun mit Kontakten und Dritten teilen und so die Ortungsfunktionen weiter verbessern.