Ihr liebt Quizshows wie „Wer stiehlt mir die Show?“ oder „Wer wird Millionär?“, doch die Bildqualität in SD stört Euch? Dann gibt es jetzt eine tolle Gelegenheit für Euch: Für kurze Zeit könnt Ihr RTL, ProSieben und viele weitere Sender in gestochen scharfem HD völlig kostenlos genießen – und das zwei Monate lang!

Das Beste daran: Ihr braucht weder eine HD+-Karte noch einen speziellen Receiver. Ein ganz normaler Internetanschluss genügt, um das Angebot zu nutzen. Zudem gibt es während der Aktion noch einige zusätzliche Vorteile, die Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet. Alle Infos dazu findet Ihr hier!

waipu.tv schenkt Euch zwei Monate HD-Fernsehen

Möglich macht das Ganze über den TV-Streaming-Anbieter waipu.tv. In der Regel könnt Ihr hier von einem gratis Monat profitieren. Als Dankeschön für über zwei Millionen Abonnenten (zu denen ich auch zähle) verdoppelt der Provider das Gratisangebot jetzt allerdings. Als Alternative zum herkömmlichen Fernsehen über Kabel oder Satellit bietet das TV-Streaming ziemlich viele Pluspunkte. Ihr seid viel flexibler in dem, was Ihr schauen möchtet, und könnt Sendungen pausieren oder neu starten.

Affiliate Angebot waipu.tv Perfect Plus Jetzt zwei Monate kostenlos HD-TV genießen!

Kostenloses Probeabonnement bei waipu.tv – Das erwartet Euch

Wie bereits erwähnt, bekommt Ihr das Perfect Plus-Abonnement aktuell für zwei Gratismonate* geboten. Danach kostet Euch das Abo wie üblich 14,99 Euro monatlich. Der Vorteil bei waipu.tv ist jedoch, dass Ihr eine monatliche Kündigungsfrist habt. Möchtet Ihr den Service nach dem Gratiszeitraum also nicht weiter nutzen, könnt Ihr einfach kündigen und so den zusätzlichen Kosten entgehen.

Das Perfect Plus Abo bietet Euch Zugriff auf über 290 Sender, davon streamt Ihr mehr als 280 in HD-Qualität. Neben den üblichen Verdächtigen wie ARD, ZDF, RTL oder ProSieben habt Ihr auch 70 Pay-TV-Sender auf der Liste. Außerdem steht Euch die sogenannte waiputhek zur Verfügung, die zusätzlich mit über 30.000 Filmen, Serien und Shows aufwartet.

Beim Fernsehen seid Ihr mit waipu.tv so flexibel wie nur möglich. Ihr könnt laufende Sendungen im Live-TV pausieren oder auch neu starten. Meine meistgenutzte Funktion: Wenn ich nicht zu Hause bin und meine Lieblingsshow verpasse, nehme ich diese ganz einfach auf und sehe sie mir im Nachhinein an. Obendrein gibt’s mit waipu.tv nie wieder Streit um die Fernbedienung, Ihr könnt nämlich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen.

Jetzt zwei Monate kostenlos streamen

An den Gratiszeitraum über zwei Monate gelangt Ihr, wenn Ihr ein Perfect Plus-Abo* abschließt. Es gibt keinen Gutschein oder sonstige Voraussetzungen. Ihr benötigt keinen Kabel- oder Satellitenanschluss für den TV-Streaming-Anbieter. Lediglich eine gute Internetverbindung und viel Zeit, um die ganzen Filme und Sendungen verschlingen zu können. Und wie bereits erwähnt: Ihr könnt nach den zwei Gratismonaten problemlos kündigen und bis dahin Fernsehen in HD kostenlos genießen.

Affiliate Angebot waipu.tv Perfect Plus Jetzt zwei Monate kostenlos HD-TV genießen!

Was haltet Ihr von der Aktion? Nutzt Ihr das Gratisangebot? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!