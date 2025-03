Smarte Ringe stecken noch in den Kinderschuhe. Allerdings gibt es bereits einige richtig interessante Modelle auf dem Markt. Einer davon, der Amazfit Helio Ring, ist aktuell bei Amazon zum Schnäppchenpreis erhältlich. Keine 130 Euro verlangt das Versandhaus mehr für den smarten Fingerschmuck. Ob sich das lohnt, verrät unser Deal-Check.

Möchtet Ihr Eure Fitness etwas besser im Auge behalten, dürften die meisten direkt an eine Smartwatch als nützliches Hilfsmittel denken. Allerdings gibt es mittlerweile auch smarte Ringe, die mit zahlreichen Sensoren ausgestattet sind und somit Eure Gesundheitsdaten ständig im Blick behalten. Der Vorteil ist hier natürlich, dass Ihr Euer Handgelenk nicht mit einer klobigen Uhr verschließt. Der Amazfit Helio Ring von Hersteller Zepp Health ist ein solches smartes Gadget und kostet aktuell nur noch 129,90 Euro bei Amazon.

Affiliate Angebot Amazfit Helio Ring In den Größen 8 & 10 reduziert erhältlich!

Herr der (smarten) Ringe: Das bietet Euch der Amazfit Helio Ring

"Ein Amazfit Helio Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden." Okay, ins Dunkel wird Euch der smarte Ring nicht treiben, dafür aber zum Sport. Nach dieser grandiosen Überleitung solltet Ihr natürlich auch erfahren, worauf Ihr Euch bei diesem Angebot einlasst. Bereits in unserem Vergleich der besten smarten Ringe konnte sich das Gadget einen Platz sichern. Grund dafür ist das richtig gute Gesundheits- und Fitness-Tracking.

Der Amazfit Helio Ring ist derzeit so günstig wie noch nie! / © Zepp Health

Neben einem umfassenden Schlaf-Tracking bietet der Ring auch eine Überwachung der körperlichen und geistigen Erholung, sowie eine Messung des Stresslevels. Zusätzlich bietet das Gerät eine Vorhersage des Menstruationszyklus. Doch auch Gesundheitsüberwachung ist hier ein großes Thema. So werden die Herzfrequenz, der SpO2-Wert oder die Luftqualität über den Ring gemessen. Gepaart mit einer Akkulaufzeit von vier Tagen und einer Wasserdichte von bis zu 10 ATM ist der Ring bestens für Sportler geeignet.

Ein Größenbestimmungskit, wie es etwa der Samsung Galaxy Ring (Test) bietet, gibt es hier allerdings nicht. Und genau hier liegt das größte Problem des Amazfit-Modells.

Smart Ring im Angebot – Lohnt sich das?

Der Ring ist nur in den Ringgrößen 8, 10 und 12 erhältlich. Für die beiden kleineren Größen zahlt Ihr aktuell noch 129,90 Euro und somit so wenig wie noch nie. Menschen mit größeren Fingern schauen allerdings in die Röhre. Für Ringgröße 12 zahlt Ihr bei Amazon nämlich 172,98 Euro. Zum Vergleich: Amazon hat auch den bereits erwähnten Galaxy Ring im Angebot*. Hier dürft hier jedoch mit mindestens 449 Euro rechnen.

Der Amazfit Helio Ring war noch nie so günstig erhältlich. Der bisherige Bestpreis von knapp 145 Euro wird ebenfalls deutlich unterboten. Habt Ihr also bisher noch mit Euch gerungen (Ja, das war ein Wortwitz), habt Ihr für kurze Zeit die Möglichkeit, den smarten Ring zum guten Kurs zu ergattern. Ihr erhaltet hier ein stilvolles, modernes Wearable, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Selbst Gollum würde bei diesem Deal wohl zuschlagen.

Affiliate Angebot Amazfit Helio Ring In den Größen 8 & 10 reduziert erhältlich!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Amazfit Helio Ring interessant für Euch oder nutzt Ihr doch lieber eine Sport-Smartwatch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!