Amazfit stellt die Pop 2 Smartwatch mit großem Display und Bluetooth-Anruf vor

Die Zepp-Tochter Amazfit hat in aller Stille die Pop 2 in Indien vorgestellt. Es handelt sich um die neue preisgünstige Smartwatch des Unternehmens, die mit Bluetooth und einem großen Display ausgestattet ist. Und obwohl der Preis und die Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben wurde, können wir erneut von einem preiswerten Modell ausgehen.

Die Pop 2 von Amazfit hat einen quadratischen Formfaktor, der mehr an die Apple Watch 8 erinnert als an die GTS 4 von Amazfit. Die Pop 2 hat abgerundete Metallseiten und statt einer digitalen Krone eine einzige Taste aus Edelstahl. Obwohl das Unternehmen noch nicht alle Spezifikationen der Amazfit Pop 2 verraten hat, können wir bestätigen, dass sie nach IP68 wasserdicht ist.

In der Mitte befindet sich ein 1,78 Zoll großer AMOLED-Touchscreen mit einer HD+-Auflösung. Laut Amazfit können die Nutzer:innen aus mehr als 150 Watchfaces (digitale Zifferblätter) wählen. Außerdem stehen mehr als 100 Sportmodi zur Verfügung, gepaart mit Gesundheitsfunktionen wie der kontinuierlichen Überwachung der Herzfrequenz und des Sauerstoffgehalts im Blut. Leider wurde kein eingebauter GPS-Sensor auf dem Wearable erwähnt, sodass wir davon ausgehen, dass diese Funktion fehlen wird.

Aufladen der Amazfit Pop 2 auf der Rückseite. / © Amazfit

Amazfit hebt hervor, dass der Pop 2 neben der Sprachunterstützung auch Bluetooth-Sprachanrufe unterstützt. Die Smartphone-Integration umfasst unter anderem grundlegende Benachrichtigungen und die Musiksteuerung. Die Akkulaufzeit des Amazfit Pop 2 soll bei moderater Nutzung bis zu 10 Tage betragen.

Amazfit Pop 2 Preis und Erscheinungsdatum

Die Pop 2 wird in Kürze in den Farben Schwarz und Gold erhältlich sein, wobei letztere ein rosa Armband besitzt. Amazfit hat nicht verraten, wie viel das Pop 2 kosten wird. Außerdem wird das Gerät auf der indischen Website als "coming soon" aufgeführt. Es bleibt abzuwarten, ob die smarte Uhr auch in den USA und Europa auf den Markt kommen wird. Wenn Ihr nicht auf die Pop 2 warten wollt, hat Amazfit bereits eine andere günstige Uhr im Angebot: die Bip 3 Pro.