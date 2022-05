Amazfit T-Rex 2: Robuste GPS-Smartwatch mit verbessertem Display

NEXT PIT TV

Eines der größten Upgrades der Amazfit T-Rex 2 ist der Bildschirm. Die Smartwatch verfügt jetzt über ein 1,39-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 1.000 nits Helligkeit. Die Größe wurde zusammen mit einer höheren Auflösung von nun 454 x 454 Pixeln erhöht. Das führt auch zu einem etwas höheren Gewicht des gesamten Geräts von 66,5 Gramm.

Mehr lesen: Das sind die besten Smartwatches im Jahr 2022 für Android und iOS

Die Smartwatch selbst besteht aus einem hochfesten Polymergehäuse mit vier mechanischen Tasten aus Edelstahl. Darüber hinaus ist das Silikonarmband antibakteriell und schweißfest, ähnlich wie die Bänder des neu eingeführten Xiaomi Mi Band 7 Fitness-Trackers.

Die Amazfit T-Rex 2 ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit antibakteriellem Armband geliefert. / © Huami

Huami hat die 15 MIL-STD 810G-Zertifizierungen beibehalten, einschließlich des Schutzes bis zu -40 Grad Celsius (-40 F). Die Amazfit T-Rex 2 ist außerdem 10 ATM-zertifiziert, was bedeutet, dass sie einem Druck standhalten kann, der einer Tiefe von 100 Metern entspricht. In der Praxis bedeutet dies, dass die Uhr zum Schwimmen und Schnorcheln, nicht aber zum Tauchen geeignet ist.

Laut Unternehmen verfügt die neue Smartwatch über ein verbessertes Positionierungssystem und erweiterte Fitness-Tracking-Funktionen. Der aktualisierte BioTracker 3.0 PPG-Sensor ermöglicht die Überwachung von Blutsauerstoff, Herzfrequenz und Stresslevel und unterstützt bis zu 150 Sportmodi.

Affiliate Angebot Alternative zum Bestpreis: Samsung Galaxy Watch 4 40mm

Was die Akkulaufzeit betrifft, so ist die Kapazität von 500 mAh im Vergleich zur Amazfit T-Rex und T-Rex Pro um 22 Prozent größer. Nach Angaben des Herstellers entspricht dies 24 Tagen bei durchschnittlicher Nutzung oder 58 Stunden bei eingeschaltetem GPS.

Preisgestaltung und Amazfit T-Rex 2 Vienna Edition

Es gibt auch eine hochwertigere Version des T-Rex 2, das Amazfit Vienna. Das Modell kommt mit Saphirglas und einem Titangehäuse mit 20 ATM-Einstufung – genau denselben Materialien, wie sie gerüchteweise in der Galaxy Watch 5 Pro zum Einsatz kommen sollen. Allerdings ist die Akkulaufzeit mit "nur" 14 Tagen etwas kürzer.

In den USA wird die T Rex 2 für eine UVP von 230 US-Dollar, also umgerechnet 214 Euro verkauft. Hierzulande müsst Ihr Euch noch bis Juni auf einen lokalen Release gedulden. Wie Allround-PC aus einer Pressemitteilung erfahren haben will, startet die Smartwatch für 229,90 Euro.

Bevorzugt Ihr eine robuste und sperrige Smartwatch gegenüber einer leichten Uhr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!