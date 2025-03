Der Online-Riese führt seine eigenen Bestenlisten, in denen Ihr die beliebtesten Produkte aus den verschiedensten Kategorien findet. Das gilt natürlich auch für Saugroboter. Den aktuellen Top-Seller im Bereich der Roboterstaubsauger reduziert Amazon jetzt im Zuge seiner Frühlingsangebote um 31 Prozent*, wodurch Ihr so wenig zahlt, wie noch nie. Schauen wir uns allerdings erst einmal an, was der Dreame L10s Ultra Gen 2 so auf dem Kasten hat.

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2

Gelungenes Upgrade: Das bietet Euch der Dreame-Saugroboter

Beim angebotenen Modell handelt es sich bereits um die zweite Generation des beliebten Dreame L10s Ultra. Das erste Gerät galt 2022 noch als einer der besten Saugroboter und konnte vor allem mit seiner ausgezeichneten Wischleistung, einer mehr als ausreichenden Akkuleistung und der Top-Navigation punkten. Das ändert sich auch in der aufpolierten Variante aus 2024 nicht. Der Dreame L10s Ultra Gen 2 hat allerdings einige Upgrades erhalten, die nicht zu verachten sind.

Der Dreame L10s Ultra Gen 2 bietet auch einen ausfahrbaren Wischmopp. / © Dreame

So erwartet Euch hier eine (fast) doppelt so hohe Saugleistung von 10.000 Pa. Diese lag beim Vorgänger noch bei 5.300 Pa. Zusätzlich ist eines der beliebtesten Features von Dreame (Marktübersicht) verbaut: ein ausfahrbarer Wischmopp. Dadurch sollen Ecken noch gründlicher gereinigt werden, was die ohnehin schon gute Wischarbeit noch einmal aufwertet. Außerdem findet sich nun ein weiterer Behälter für Reinigungsmittel in der Basisstation. Da sich die beiden Putzteufel ansonsten recht ähnlich sind, lohnt sich ein Blick in unseren Test zum Dreame L10s Ultra dennoch.

Dreame L10s Ultra Gen 2 zum Bestpreis

Das Datenblatt des Dreame L10s Ultra der ersten Generation lässt auf ein Mittelklasse-Gerät schließen. Die Saugleistung und Features des Nachfolgers zeigen Tendenzen der gehobenen Mittelklasse. Dementsprechend müsst Ihr hier keinen Preis von 900 Euro oder mehr befürchten. Die UVP für den Robo-Sauger liegt mit 699 Euro zwar recht hoch, allerdings gibt es immer wieder Angebote im Netz.

Nicht verpassen: So wartet Ihr Euren Saugroboter richtig

Das gilt auch für den aktuellen Amazon-Deal. Morgen starten hier nämlich die Frühlingsangebote und schon jetzt könnt Ihr Euch die ersten Deals schnappen. Dadurch reduziert das Versandhaus den Preis um 31 Prozent* von der UVP, wodurch Ihr nur noch 479 Euro zahlt. Das Ganze ist allerdings etwas aufgebläht. Denn der nächsthöhere Preis ist mit 569 Euro im Netz zu finden.

Ihr legt lieber selbst Hand an? Netto verkauft Akkusauger für 70 Euro

Könnt Ihr mit Amazon nichts anfangen, bieten auch weitere Shops den Dreame-Saugroboter (Bestenliste) für 479 Euro an. Sowohl CoolBlue, als auch MediaMarkt sind beim Preis mitgezogen* und bieten den Robo-Sauger jetzt günstiger an. Immerhin: Den bisherigen Bestpreis von 489 Euro unterbieten alle genannten Shops. Seid Ihr also auf der Suche nach einem leistungsfähigen Saugroboter, der Euch nicht den letzten Cent aus der Brieftasche klaut, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame L10s Ultra Gen 2 interessant für Euch oder fehlt Euch ein wichtiges Feature? Lasst es uns wissen!