Amazon Bestseller günstig wie nie: Nuki Smart Lock 3.0 Pro im Angebot

Seid Ihr auf der Suche nach einem smarten Türschloss, könntet Ihr gerade bei Amazon fündig werden. Denn hier gibt es die Pro-Version des Nuki Smart Lock 3.0 gerade zum bisherigen Bestpreis. In der Regel reduziert das größte Online-Versandhaus nur die Standardvariante so drastisch, wodurch das Angebot wirklich spannend wird. Wir haben den Deal-Check mit allen Informationen für Euch.

Euer Smart Home strotzt nur so vor Saugrobotern, Kameras und schlauen Thermostaten, aber Euch fehlt noch die passende Absicherung für Eure Tür? Ihr wollt Euch sicherer in Euren eigenen vier Wänden fühlen? Dann ist ein smartes Türschloss durchaus interessant für Euch. Umso interessanter ist es, wenn Ihr es zum Bestpreis erhaltet. Amazon bietet mit dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro genau solch ein Schloss in der weißen oder schwarzen Version eine kurze Zeit lang für 209 Euro an.

Natürlich stellt sich die Frage, was die Pro-Variante vom Nuki Smart Lock 3.0 unterscheidet. Die Antwort liegt hierbei in der integrierten "Bridge". Es handelt sich um eine erweiterte Funktion, mit der Ihr auch ohne zusätzliche Bridge Euer Türschloss via Fernzugriff steuern könnt, da hier ein WiFi-Modul integriert wurde.

Das Power Pack verspricht eine längere Laufzeit, bevor Ihr das Nuki Smart Lock 3.0 Pro wieder aufladen müsst. / © nuki.io

Außerdem nutzt das Nuki Smart Lock 3.0 Pro die Auto Unlock & Lock'n'Go Funktionen, mit denen Ihr Euch nur der Tür mit Eurem Smartphone nähern müsst, ohne etwas zu drücken und schon erhaltet Ihr Zugang, insofern vorher entsprechende Zugangsberechtigungen verteilt wurden.

Lohnt sich der Nuki-Deal von Amazon?

In der Regel kostet Euch das smarte Türschloss 279,99 Euro laut unverbindlicher Preisempfehlung. Das nächstbeste Angebot erhaltet Ihr derzeit bei Saturn und auch hier kostet Euch das Nuki Smart Lock 3.0 Pro noch 229,99 Euro. Mit einem Preis von 209 Euro ist Amazon also derzeit der günstigste Anbieter und so günstig gab es das Schloss bisher nicht.

Die verbesserten Funktionen der Pro-Variante machen den Deal wirklich spannend. Die Steuerung über die Nuki-App ist recht simpel und Ihr könnt auch hier Zugangsberechtigungen verteilen oder entziehen. Das Power Pack verspricht zudem eine deutlich längere Akkulaufzeit und Ihr werdet gewarnt, sollte dem smarten Türschloss doch einmal der Saft ausgehen. Alles in allem also ein wirklich spannendes Angebot.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Pro-Variante interessant für Euch oder wartet Ihr lieber auf einen passenden Deal des Standardmodells? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!