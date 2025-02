Interessiert Ihr Euch für einen Streaming-Stick, könnt Ihr bei MediaMarkt aktuell starke Schnäppchen abgreifen. Der Fire TV Stick HD (3. Gen) und der Fire TV Stick 4K (2. Gen) sind beide zum aktuellen Tiefstpreis erhältlich. Letzterer ist nicht einmal mehr bei Amazon erhältlich, was diesen Deal noch einmal richtig spannend macht. Wie gut das Angebot wirklich ist, verrät Euch unser Deal-Check.

In wenigen Stunden beginnt bereits die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt, die Euch mit zahlreichen Angeboten anlockt. Im Angebot sind jetzt auch die beliebten Streaming-Sticks von Amazon. Dank eines laufenden Patentstreites mit Nokia ist die 4K-Variante nicht bei Amazon selbst erhältlich, allerdings reduziert MediaMarkt kurzerhand den Preis und bietet ihn Euch, zusammen mit dem Fire TV Stick HD, günstiger an, als alle anderen Shops.

Amazon Fire-TV-Sticks im Angebot bei MediaMarkt – Lohnt sich das?

Zur Auswahl stehen, wie schon erwähnt, zwei verschiedene Varianten des Streaming-Sticks. Den günstigeren Fire TV Stick HD gibt es jetzt schon für 29 Euro. Damit schlittert das Angebot zwar am bisherigen Bestpreis vorbei, allerdings liegt das nächstbeste Angebot bei 37,37 Euro. Dadurch spart Ihr aktuell noch einmal fast 8 Euro zusätzlich. Ähnlich sieht es beim Fire TV Stick 4K aus. Den gibt es erst ab 46,88 Euro bei anderen Shops. MediaMarkt verlangt für den Amazon-Stick allerdings nur 39 Euro.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K (2023)

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick HD (3. Gen)

Auch hier wird der Allzeit-Bestpreis nicht erreicht, allerdings gibt es derzeit kein günstigeres Angebot. Wichtig ist zudem, dass die 4K-Variante zwar nicht mehr bei Amazon selbst erhältlich ist, das Gerät allerdings weiterhin den nötigen Support und Updates erhält. Lediglich der Verkauf musste vom Versandriesen eingestellt werden.

Lohnt sich der Amazon Fire-TV-Stick für Euch?

Natürlich stellt Ihr Euch jetzt die Frage, was den Fire-TV-Stick von anderen Geräten unterscheidet. Gerade Amazon-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Gehört Ihr jedoch zur Anti-Amazon-Fraktion, dürfte Euch das eindeutige Branding des Versandriesen ziemlich gegen den Strich gehen. Allerdings ist die Verbindung mit Amazon-Geräten, wie einem Echo-Gerät (Bestenliste) nahtlos möglich, wodurch Ihr den Streaming-Stick perfekt in Euer Smart Home einbinden könnt. Dadurch ist beispielsweise eine Steuerung via Alexa-Sprachbefehl problemlos möglich.

Mit dem Fire-TV-Stick könnt Ihr auch Streaming-Apps wie Disney+ nutzen. / © Amazon

Zudem unterstützen beide Sticks verschiedene TV-Formate, wie etwa: Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ oder HLG. Aufgrund des Patentstreits fehlt allerdings eine Unterstützung von H.265/HEVC. Natürlich sind hier auch Streaming-Apps wie Netflix, Disney+ oder WOW an Bord. Beide Geräte bieten zudem eine unformatierte Speicherkapazität von 8 GB. Allerdings gibt es marginale Unterschiede im verfügbaren Arbeitsspeicher: Die 4K-Variante kommt mit 1 GB aus, während der HD-Stick der 3. Generation auf 2 GB zurückgreifen kann.

Technisch macht hier jedenfalls nichts falsch, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin einen passablen Streaming-Stick sucht und Amazon nicht abgeneigt seid. Soll es doch etwas ohne Amazon-Branding sein, empfiehlt sich beispielsweise der waipu.tv 4K Stick für 49 Euro* oder der Xiaomi 4K Smart TV Stick für 52,99 Euro*. Beide bekommt Ihr aktuell bei Amazon. In beiden Fällen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis allerdings etwas schwächer, als Ihr es aktuell beim MediaMarkt-Deal erhaltet.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K (2023)

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick HD (3. Gen)

Was haltet Ihr von den Deals? Welchen Streaming-Stick nutzt Ihr an Eurem Fernseher? Lasst es uns in dne Kommentaren wissen!