Amazon-Preissturz: Gaming-Zubehör von Razer, Logitech, Roccat & Co.

Angebotstage wie der Black Friday oder Prime Day eignen sich vor allem dafür, die marode Gaming-Hardware auszutauschen, da Ihr hier häufig richtig gute Deals abgreifen könnt. Dies gilt natürlich auch für die Frühlingsangebote von Amazon, bei denen ihr derzeit allerhand Angebote findet. Gerade Mäuse, Tastaturen oder Controller gibt es recht preiswert und in diesem Artikel findet Ihr unsere Auswahl der besten Angebote.

Gamer sind heiß auf Schnäppchen. Kein Wunder, wenn wir uns die regulären Preise von Gaming-Hardware und Videospielen anschauen. Das Hobby kann durchaus kostspielig werden, wodurch Tage wie die Frühlingsangebote (zur Übersicht) eine wahre Goldgrube darstellen. Während der aktuell laufenden Deal-Tage könnt Ihr somit nicht nur Eure Videospiel-Sammlung aufstocken, sondern auch noch ordentlich bei verschiedenen Peripherie-Geräten sparen.

Affiliate Angebot Gaming-Deals bei Amazon Hier findet Ihr alle möglichen Gaming-Deals, die Ihr während der Frühlingsangebote erhaltet.

Die Auswahl an verschiedenen Angeboten ist wirklich riesig. Angesichts dessen haben wir uns auf die Suche nach den besten Gaming-Deals gemacht. Allerdings findet Ihr in diesem Artikel keine Videospiele, da die Auswahl hierbei so überwältigend ist, dass uns schlichtweg der Platz ausgehen würde, wenn wir diese noch mit aufnehmen. Mit unserem liebsten Preisvergleichstool unter dem Arm haben wir uns die verschiedenen Gaming-Mäuse, -Tastaturen und Controller angeschaut und verraten Euch unsere Top-5-Deals.

Diese Gaming-Deals lohnen sich wirklich!

Falls Ihr auf der Suche nach einem guten Deal für die Playstation 5 oder Xbox Series X seid, muss ich Euch leider direkt enttäuschen. Die Konsolen sind in der Aktion nicht vertreten. Allerdings dürften vor allem PC-Gamer voll auf Ihre Kosten kommen, denn so gibt es beispielsweise die Razer Naga Trinity* für gerade einmal 50,99 Euro oder Ihr könnt Euch die Steelseries Apex 7* für gerade einmal 119,99 Euro sichern. Doch auch angehende Streamer werden mit dem Elgato Wave:3 in der weißen Variante* für 119,99 Euro bei Amazon fündig.

Razer Naga Trinity

Als passionierter MMORPG-Zocker ist die Razer Naga Trinity für mich schon immer die Maus meiner Träume gewesen. Mittlerweile habe ich sie mir zugelegt und die drei austauschbaren Seitenpads will ich nicht mehr missen. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Seitentasten oder sogar bis zu 12 frei belegbaren Knöpfen, um Eure Makros in WoW mit einem einzigen Tastendruck ausführen zu können, ohne dabei die Hand zu verrenken. Der optische 5G-Sensor erreicht dabei bis zu 16.000 DPI und mit einem einzigen Tastendruck könnt Ihr Euer Profil in der "Razer Central"-App ändern.

Affiliate Angebot Razer Naga Trinity Kabelgebundene Gaming-Maus | 19+1 Programmierbare Tasten | Austauschbare Seitenteile | 16.000 DPI

Perfekt für MMORP-Gamer – die Razer Naga Trinity mit drei verschiedenen Seitenteilen. / © Amazon.de

Steelseries Rival 650

Die Steelseries Rival 650 ist gerade ebenfalls deutlich im Preis reduziert erhältlich. Dabei setzt die Gaming-Maus auf die Quantum-Wireless-Technologie, mit der Ihr keine Verzögerung beim Zocken merkt. Der Akku verspricht zudem bis zu 24 Stunden Laufzeit, wenn Ihr ihn voll aufladet. Die Maus verfügt unter anderem über 12.000 CPI, eine einstellbare Lift-Off-Distanz und einen optischen 1-zu-1-Trackingsensor mit 350 IPS. Zusätzlich habt Ihr mit der Rival 650 die Möglichkeit, das Gewicht zu optimieren.

Affiliate Angebot Steelseries Rival 650 Kabellose Gaming-Maus | Bis zu 12.000 CPI | 1-zu-1-Trackingsensor | Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Elgato Wave:3 White

Sicherlich hattet Ihr in den letzten Jahren mehr als genug Online-Meetings, um zu verstehen, dass ein gutes Mikrophon entscheidend ist. Auch für Streamer oder YouTuber ist die Wahl des richtigen Eingabegerätes elementar und nun könnt Ihr Euch das Elgato Wave:3 in der weißen Edition für gerade einmal 119,99 Euro sichern. Das Kondensatormikrofon verfügt zum einen über eine Analog-zu-Digital-Funktion, mit der Ihr Eure Audioqualität merklich steigert und zum anderen verhindert die Clipguard-Technologie praktisch jegliche Verzerrung.

Affiliate Angebot Elgato Wave:3 White Kondensatormikrofon | Perfekt für Home-Office, Podcasts und Streaming | Clipguard-Technologie | Wave-Link-App

Steelseries Apex 7

Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen Gaming-Tastatur, solltet Ihr Euch die Steelseries Apex 7 einmal genauer anschauen. Die mechanische Gaming-Tastatur hat nicht nur eine breite Palette an RGB-Farben für Euch auf Lager, sondern auch ein Smart-Display, auf dem Ihr Profile, Benachrichtigungen oder Discord-Nachrichten anzeigen lassen könnt. Die Braun-Gaming-Schalter sind zudem belastungsfähig und garantieren bis zu 50 Millionen Anschläge. Bei diesem Angebot handelt es sich zudem um das deutsche "QWERTZ"-Layout.

Affiliate Angebot Steelseries Apex 7 Mechanische Gaming-Tastatur | Braun-Schalter | QWERTZ-Layout | OLED-Smart-Display

Ist Euch die Steelseries Apex 7 noch zu kostspielig, könnt Ihr auf die Apex 3 zurückgreifen. Diese gibt es derzeit ebenfalls im Angebot und bietet eine magnetische Handballenauflage, 10-Zonen-RGB-Beleuchtung und das amerikanische QWERTY-Layout.

Affiliate Angebot Steelseries Apex 3 Gaming-Tastatur | 10-Zonen-RGB-Beleuchtung | magnetische Handballenauflage | QWERTY-Layout

Razer Kaira X

Doch auch Konsolengamer kommen bei Amazon aktuell nicht zu kurz. So könnt Ihr Euch das Razer Kaira X Gaming-Headset für die Xbox Series X|S gerade für nur 47,99 Euro während der Frühlingsangebote sichern. Dabei setzen Kaira X auf Triforce 50-Millimeter-Treiber und ein HyperClear-Mikrofon, damit ihr in Warzone auch wirklich verstanden werdet. Der 3,5 mm Klinkenanschluss sorgt zudem dafür, dass Ihr das Headset auch auf anderen Geräten nutzen könnt. Die großen Ohrmuscheln sind zudem Atmungsaktiv und auf lange Gaming-Sessions ausgelegt.

Affiliate Angebot Razer Kaira X Gaming-Headset für Xbox Series S|X | Triforce 50-mm-Treiber | Atmungsaktive Ohrmuscheln | 3,5-mm-Klinkenstecker

Habt Ihr noch weitere Deals?

Auch wenn es sich nicht um nie dagewesene Bestpreise handelt, sind die Angebote wirklich gut. In der Regel erhaltet Ihr solche Deals nur an bestimmten Tagen, wie eben dem Prime Day oder den aktuellen Frühlingsangeboten (zur Übersicht). Möchtet Ihr Eure alte Hardware austauschen, habt Ihr somit heute die perfekte Möglichkeit. Weitere Angebote findet Ihr natürlich in der Gaming-Hardware-Übersicht von Amazon*.

