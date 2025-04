Ohne ein Smartphone geht heutzutage kaum noch jemand vor die Tür. Im Gegenteil: Man erntet eher verwirrte Blicke, sollte man den kleinen Geräten abschwören. Doof nur, dass der Akku nicht unendlich lange durchhält. Eine Kurbel am Handy könnte etwas seltsam aussehen, aber glücklicherweise gibt es Powerbanks. Einer der bekanntesten Hersteller der Zusatz-Hardware ist Anker. Soll es etwas mehr sein, bietet Amazon gerade ein Top-Modell mit 20.000-mAh-Kapazität und einer Gesamtleistung von 87 Watt zum reduzierten Preis an.

Affiliate Angebot Anker Powerbank 20.000 mAh

Anker-Powerbank für MacBook, Smartphone und Konsole

Die angebotene Powerbank kann, wie bereits erwähnt, mit einer satten Kapazität und einer starken Leistung aufwarten. Doch was bringt das überhaupt? Zum einen könnt Ihr so problemlos Euer Smartphone über eine Schnellladefunktion innerhalb kürzester Zeit wieder mit Strom versorgen. Zum anderen reicht diese Leistung aus, um selbst Euer MacBook oder die Spielekonsole wieder zum Laufen zu bekommen.

Passend dazu: Samsung Galaxy S25 bei o2 im Angebot

Das Modell ist recht klobig, bietet allerdings ein integriertes USB-C-Kabel, dass Ihr direkt in Euer Gerät einführen könnt. Auf der Außenseite befinden sich zudem zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Eingang, um mit einem externen Kabel zu arbeiten. Über ein Display erfahrt Ihr den aktuellen Ladestatus. Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass Ihr über eine Single-Port-Ladung auf maximal 65 Watt kommt. Dadurch lässt sich ein MacBook Pro innerhalb von 40 Minuten wieder mit bis zu 50 Prozent Batterieladung versorgen. Alles in allem bekommt Ihr hier also das Rundum-Sorglos-Paket*.

Lohnt sich das mobile Ladegerät oder solltet Ihr die Finger davon lassen?

Als Powerbank macht das Anker-Modell einen guten Eindruck – zumindest auf dem Datenblatt. Das integrierte Kabel ist zwar robust, allerdings könnte eine Abnutzung zu Problemen führen. Anker gibt allerdings an, dass Ihr das Kabel mehr als 10.000 Mal biegen könnt, bevor es hier zu Problemen kommen könnte. Immerhin: Die Powerbank entspricht den aktuellen Richtlinien für den Flugverkehr, wodurch Ihr sie problemlos im Handgepäck mitführen könnt. Auch Pass Through ist hier möglich.

Lest auch: Samsung Galaxy A56 im Test

Kommen wir also zum Wichtigsten: den Kosten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 49,99 Euro. Diese reduziert Anker über Amazon derzeit um 26 Prozent, wodurch Ihr nur noch 36,99 Euro zahlt*. Damit ist sie zwar etwas kostspieliger als andere 20.000-mAh-Powerbanks, allerdings bietet die Anker-Variante deutlich mehr Gesamtleistung und ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Seid Ihr also auf der Suche nach dem perfekten Begleiter, und habt gerade nicht das Duracell-Häschen in der Tasche, empfiehlt sich dieses Angebot in jedem Fall.

Affiliate Angebot Anker Powerbank 20.000 mAh

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Powerbank von Anker interessant für Euch oder benötigt Ihr nicht ganz so viel Leistung? Lasst es uns wissen!