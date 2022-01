Preishammer bei Amazon: OnePlus Nord 2 zum Tiefstpreis kaufen

Wenn Ihr, wie ich, ungern zu viel Geld für ein Smartphone ausgebt, dann hat Amazon einen Top-Deal für Euch. Im Angebot befindet sich das One Plus Nord 2, dass es momentan zum Preis von 335 Euro gibt. Das klingt wie ein Schnäppchen? Ist es auch, denn der Midranger war niemals günstiger. Ob sich das Angebot allerdings wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Deal-Check!

Amazon bietet den Midragner für nur 335 Euro an

Flaggschiff der OnePlus Nord-Serie

Highlights: Triple Kamera-Modul, MediaTek Dimensity 1200 Al, AMOLED-Panel...