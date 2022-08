Amazon Ring-Hammer: 25 Prozent auf ausgewählte Produkte sparen!

Die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten, ist dank vieler Smart-Home-Produkte in der heutigen Zeit deutlich leichter, als es das noch vor einigen Jahren war. Drei dieser zahlreichen Produkte könnt Ihr nun bei Amazon zum Bestpreis ergattern. Neben der beliebten Ring Video Doorbell 3 könnt Ihr Euch ein ganzes Ring Alarm-Set und eine Indoor Cam von Ring sichern.

Zum Vergleich haben wir uns auf verschiedenen Preisvergleichsseiten umgeschaut. Normalerweise sind solche Aktionen dafür bekannt, dass sich nicht alle Deals lohnen, allerdings könnt Ihr hier alle drei Artikel zum aktuellen Tiefstpreis kaufen.

Darum lohnen sich die Ring-Angebote von Amazon

Nicht nur die 25 Prozent Ersparnis machen die Angebote gerade so interessant. Es handelt es sich hierbei nämlich um wirklich gute Smart-Home-Gadgets, mit denen Ihr die Sicherheit Eurer eigenen vier Wände deutlich erhöhen könnt. Nachfolgend listen wir Euch die Angebote noch einmal genau auf. Dabei sind die Preise bereits mit dem Rabatt verrechnet.

Ring Indoor Cam

Bei der Ring Indoor Cam handelt es sich um eine kleine Sicherheitskamera für Eure Wohnung. Diese lässt sich, genauso wie die anderen Ring-Geräte, problemlos in Euer Smart-Home integrieren und ist unter anderem durch Alexa steuerbar. Mit der Ring-App könnt Ihr jederzeit verfolgen, was in Eurem Zuhause passiert.

Ring Alarm-Set

Das Alarm-Set von Ring besteht aus insgesamt zehn Teilen. Dabei umfasst es neben dem Keypad, der Basisstation, vier Tür-/Fensterkontakten auch drei Bewegungsmelder und eine Ring Indoor Cam. Das gesamte Set lässt sich ohne großen Mühen in das Smart Home einbinden und nach der erfolgreichen Kalibrierung erhaltet Ihr zudem eine Meldung auf Euer Smartphone, sobald der Bewegungsmelder etwas registriert, Außerdem könnt Ihr Euch dank der Indoor Cam jederzeit ein Live-Video anzeigen lassen und das gesamte System mit Alexa steuern.

Ring Video Doorbell 3

Bei der Ring Video Doorbell 3 handelt es sich um eine smarte Türklingel. Dabei wisst Ihr immer, was an Eurer Haustür gerade passiert. Ihr könnt Euch ein Live-Video auf Eurem Smartphone anzeigen lassen und wisst direkt, ob es sich bei dem Besucher an Eurer Haustür um den Pizzaboten oder den nervige Nachbarn handelt. Dabei nimmt die Ring Video Doorbell 3 Videos mit bis zu 1080 p auf und sendet sie an Euer Handy. Außerdem lässt sie sich leicht in Euer Smart Home integrieren.

Die besten smarten Türklingeln findet Ihr übrigens in unserer großen Übersicht rund um Videotürklingeln.

Das sind sie, die Aktionsprodukte. Wie Ihr seht, könnt Ihr aktuell richtig sparen. Seid Ihr also auf der Suche nach passenden Smart Home Gadgets rund ums Thema Sicherheit, solltet Ihr die Aktion auf keinen Fall verpassen.

Wie löst Ihr den Rabatt ein?

Das ganze ist recht einfach. Ihr müsst lediglich Euer Wunschprodukt in den Warenkorb legen und an der Kasse dann den Code "RING25OFF" eingeben und schon wird Euch der entsprechende Preis im Warenkorb angezeigt. Ihr könnt die Angebote zudem kombinieren und erhaltet dabei auf die Einzelprodukte jeweils 25 Prozent Ersparnis.

Was haltet Ihr von der Aktion? Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Ihr Euch die Produkte von Ring sichert oder seht Ihr von solchen Gadgets lieber ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!