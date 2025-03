Beim Durchschauen der Amazon-Angebote sind wir heute über ein starkes Samsung-Schnäppchen gestoßen. Der Versandriese haut die Galaxy Watch Ultra, immerhin Samsung bestes Smartwatch-Modell, jetzt ganze 43 Prozent günstiger raus. Was Euch dafür geboten wird und wie gut das Angebot wirklich ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Eine hochwertige Smartwatch ist der ideale Begleiter. Egal, ob zur täglichen Gesundheitsüberwachung, beim Sport oder einfach nur als modisches Accessoire – die richtige Watch am Handgelenk bietet Euch all das und noch vieles mehr. Im Segment der Premium-Smartwatches reiht sich dabei definitiv die Galaxy Watch Ultra (zum Test) von Samsung ein. Doch während das Top-Modell sonst immer ziemlich kostspielig ist, senkt Amazon den Preis des Gadgets jetzt gewaltig. Statt fast 700 zahlt Ihr jetzt nur noch 399 Euro.

Unschlagbar günstig? Amazon senkt Preis um 43 Prozent

Wie schon erwähnt: Amazon streicht momentan ganze 43 Prozent vom UVP der Galaxy Watch Ultra. Dadurch macht die Premium-Smartwatch einen gehörigen Preissprung nach unten, von fast 700 auf nur noch 399 Euro. Zur Auswahl stehen Euch dabei die Farben Silber, Weiß und Grau (mit orangefarbenem Band), der Preis bleibt stets gleich.

Das klingt doch richtig stark, oder? Ist es auch! Zu dem Preis holt Ihr Euch eine absolut gelungene Samsung-Smartwatch, die bei uns im Test mit 4/5 Sternen hervorragend abschneiden konnte. Dennoch konnten wir im Netz noch ein günstigeres Angebot entdecken. Der Händler Galaxus bietet die Galaxy Watch Ultra in Weiß derzeit nämlich schon für lediglich 386,14 Euro an und unterbietet Amazon so nochmal um weitere 12,86 Euro. Der Versand ist obendrein bei beiden Anbietern komplett kostenlos.

Darum lohnt sich die Galaxy Watch Ultra

Doch warum ist die Galaxy Watch Ultra überhaupt eine gute Wahl? Wer nur eine reine Fitness-Watch sucht, findet derzeit nämlich schon für unter 200 Euro eine passende Garmin-Uhr. Samsung bietet mit seinem Ultra-Modell zwar ebenso reichlich Sport-Funktionen – unter anderem der coole Multisport-Modus weiß in Kombination mit den verschiedenen unterstützten Sportarten absolut zu überzeugen. Gleichzeitig bietet Euch die Galaxy Watch Ultra fernab von Herzfrequenzmessungen, Schlafüberwachung, GPS und Co. aber noch so viel mehr.

Ein großer Vorteil ist etwa die Integration in das Galaxy-Ökosystem. Wer beim Smartphone ebenso auf ein Samsung-Modell setzt, merkt schnell, dass die Geräte perfekt aufeinander abgestimmt sind. Schnell mal die Galaxy AI um Hilfe bitten oder via Samsung Health den Energy Score (also quasi Euren "körperlichen Batteriestand") checken, geht ruckzuck.

Rein optisch macht die Galaxy Watch Ultra unserer Meinung nach ebenfalls einiges her. Das 1,5 Zoll große Super AMOLED-Display bietet eine herausragende Auflösung sowie Farbdarstellung und kann dank der Helligkeit von bis zu 3.000 Nits selbst bei einfallendem Sonnenlicht stets alles erkennbar darstellen. Obendrein ist die Watch mit einer Wasser- und Staubzertifizierung sowie einer 10ATM-Einstufung versehen. Ihr könnt sie also problemlos auch beim Schwimmen und Tauchen nutzen.

Was meint Ihr? Ist die Galaxy Watch Ultra für den Preis eine Investition wert oder reicht Euch schon eine günstigere Garmin-Watch für den Sport? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.