AMOLED ab 200 €: Redmi Note 11 Serie – das sind die deutschen Preise

Xiaomi hat das neue Redmi Note 11 gerade in einem Livestream noch einmal für den deutschen Markt vorgestellt. Die offiziellen Europreise des neuen Xiaomi-Smartphones sind nun ebenfalls bekannt. Dabei lockt Euch der Hersteller zusätzlich zum günstigen Preis noch mit Early-Bird-Angeboten. Auf dieser Seite findet Ihr alle Preise auf einen Blick!

Die Preise des neuen Xiaomi Redmi Note 11 sind uns endlich bekannt. Mit einem Startpreis von 199,90 Euro startet das Smartphone in einem Preissegment, das in diesem Jahr besonders heiß umkämpft ist. Xiaomi stellte das günstige Handy mit AMOLED-Display vor einigen Tagen bereits in China vor. Wir haben die Ankündigung der Redmi 11 Serie für Euch verfolgt und führen Euch durch das Launch-Chaos.

Falls Ihr noch Zeit habt: Unsere ausgewertete Umfrage der Woche zum Xiaomi-Chaos!

Das sind die Preise für Deutschland

Natürlich interessiert Ihr Euch alle für die Preise des neuen Smartphones, sonst hättet Ihr nicht auf den Artikel geklickt. Als günstigstes Modell kostet das Redmi Note 11 in der Standardversion gerade einmal 199,90 Euro. Xiaomis neues Top-Modell, das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, ist mit 379,90 Euro zu haben. Wenn Ihr gerne mehr Informationen zum Midranger wollt, schaut am besten mal auf der Geräteseite des Redmi Note 11 vorbei oder findet die Unterschiede zwischen dem Redmi 11 Pro 5G und dem Redmi 10 Pro heraus! Dort findet Ihr auch alle zukünftigen Angebote zum Smartphone!

Kommen wir zu den Preisen. Wir listen sie Euch natürlich auf, damit Ihr einen besseren Überblick bekommt.

Wir Ihr seht, haben sich die Preise beim Basis-Modell im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Allerdings ist der Preis der anderen Versionen etwas angestiegen. Ob das nun gerechtfertigt ist, haben wir in unserem direkten Vergleich des Redmi Note 10 und des Redmi Note 11 für Euch herausgefunden!

Neben den Smartphones hat Xiaomi ebenfalls die Preise für die Redmi Buds Lite 3 und den Xiaomi Smart Air Purifier veröffentlicht. Die In-Ear-Kopfhörer kosten 29,99 Euro und der Luftreiniger erscheint in zwei Varianten. Die Standardversion kostet 249 Euro und die Pro-Variante schlägt mit 349 Euro zu Buche.

Das Xiaomi Redmi Note 11 dürfte ein würdiger Nachfolger für das Note 10 sein. Auch wenn das Upgrade nicht wirklich notwendig ist, so sprechen die Preise doch für sich. Einen so günstigen Midranger zu finden, ist nicht wirklich leicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte also beim neuen Xiaomi durchaus stimmig sein. Erwartet Ihr allerdings ein Smartphone vom Kaliber des Realme 9, könntet Ihr etwas enttäuscht sein.

Was haltet Ihr von den Preisen? Denkt Ihr, dass die aggressive Preispolitik Xiaomi hilft, dem Realme 9 Paroli zu bieten? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!