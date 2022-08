Android 13 ist da: Pixel-Nutzer dürfen sich auf Update freuen!

Überraschend früh hat Google in diesem Jahr den Release-Kandidaten für Android 13 veröffentlicht. Nutzt Ihr ein Handy von Google, könnt Ihr Euch also auf das neueste Betriebssystem des Software-Riesen freuen. Was Ihr bei der Installation beachten müsst und wie Ihr Euch das Update holt, lest Ihr nachfolgend.

Google veröffentlicht Android 13 für Pixel-Geräte.

Update bringt einige Optimierungen für das Material-You-Design.

Es wird später in diesem Jahr auch für andere Hersteller wie Samsung und Xiaomi veröffentlicht.