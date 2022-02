Leaks zu Android 13: Neue Bildschirmschoner & Linux-Emulation

Das aktuelle Betriebssystem Android 12 ist noch nicht einmal für alle gängigen Smartphones verfügbar und schon türmen sich die News zu Android 13. Neben Funktionen wie dem Photo-Picker und der Datenübertragung durch Antippen wurde nun auch eine weitere Anpassung des Nutzerinterfaces im Code des neuen Betriebssystems entdeckt.

So wurden Zeilen im Code entdeckt, die das Wörtchen "dream" enthalten. Das ist die Bezeichnung für alle Screensaver in den aktuelleren Android-Versionen. In den letzten Jahren gab es Kaum Änderungen in Bezug auf die Bildschirmschoner, allerdings könnte es dieses mal anders sein. Denn allem Anschein nach möchte Google die "Complications"-API auf Smartphones bringen. Diese API kennen wir schon von Android-Smartwatches und sie sorgt dafür, dass man auf dem Sperrbildschirm Daten wie die Batterieanzeige sieht. Erste Bilder gibt es bisher nicht, allerdings dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra + Galaxy Buds Das neue Samsung Galaxy S22 Ultra mit 128GB Speicher und Galaxy Buds

Android 13 für virtuelle Maschinen nutzen

Eine kurze Erklärung vorab. Eine virtuelle Maschine ist eine Arbeitsumgebung innerhalb eines Betriebssystems, in der Ihr andere Betriebssysteme starten könnt. Oder etwas einfacher ausgedrückt: Ein solches Programm dient dazu, dass man zum Beispiel Windows auf einem MacOS-Rechner laufen lassen kann. Der Android-Entwickler Danny Lin veröffentlichte nun auf Twitter Screenshots, die eine solche virtuelle Maschine auf einem Pixel 6 zeigten.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Auf den Screenshots erkennt man zum einen eine Linux Partition und zum anderen eine Windows 11-Version. Die virtuelle Maschine läuft so reibungslos, dass Lin sogar das erste Doom auf seinem Smartphone spielen konnte. Das Ganze wird durch die bessere Virtualisierung ermöglicht, die mit Android 13 eingeführt wird. Das Betriebssystem nutzt dabei eine kernelbasierte virtuelle Maschine, die mit einem gemeinsamen Hypervisor funktioniert.

Falls Euch mal der Speicherplatz ausgeht: Eine eigene Cloud ohne Google und Co? So geht's!

Einige Aufgaben könnten auf Android-Geräten hierdurch deutlich leichter fallen. Allerdings ermöglicht die bessere Virtualisierung weitere Vorteile. In erster Linie dient sie dazu, die Sicherheit der digitalen Rechte zu erhöhen.

Hier noch eine kleine Anekdote: Während meines Informatik-Studiums habe ich Linux geliebt und muss zugeben, dass ich auch heute noch in Ubuntu verliebt bin. Ein vollwertiges Linux auf dem Android-Handy zu nutzen, wäre sicherlich für viele Programmierer und Linux-Fans ein absoluter Traum.

Was haltet Ihr von den News? Denkt Ihr, dass die virtuellen Maschinen auch in der Endversion von Android 13 nutzbar sein werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!