Wir haben bereits ein Viertel des Jahres 2025 hinter uns, und Android 15 wird weiterhin auf die in Frage kommenden Geräte ausgerollt. Wenn Ihr Euch fragt, ob Euer Smartphone, Tablet oder Eure Smartwatch das Update erhalten werden, haben wir eine vollständige Liste der wichtigsten Android-Marken zusammengestellt - darunter Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus und Nothing.

Mit Stand vom März 2025 haben mehrere große Marken ihre Android-15-Rollouts fast abgeschlossen, darunter OnePlus, Nothing, Sony, Xiaomi und Oppo. Leider hinkt Samsung mit dem One-UI-7-Update hinterher, das für das Galaxy S24 und ältere Galaxy-S-Modelle noch nicht bestätigt wurde.

Google

Googles Pixel-Geräte - beginnend mit der Pixel 6-Serie, einschließlich des Pixel Tablets - laufen seit Ende 2024 mit dem neuesten offiziellen Android 15-Update. Interessanterweise hat Google bereits mit dem Testen von Android 16 begonnen und die zweite Beta-Version im Februar veröffentlicht.

Hier findet Ihr die vollständige Liste der Pixel-Geräte mit Android 15.

Samsung

Samsungs Android-15-Rollout bleibt ungewiss. Obwohl das Unternehmen zunächst angedeutet hatte, dass das Galaxy S24 und andere Galaxy S-Modelle im ersten Quartal 2025 One UI 7 erhalten werden, wurde kein offizielles Datum bestätigt. Jetzt sieht es so aus, als könnte sich das Update für andere in Frage kommende Geräte wie das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 bis ins zweite oder sogar dritte Quartal hinziehen.

Trotz dieser Verzögerungen hat Samsung eine klare Update-Politik, in der festgelegt ist, welche Modelle zukünftige Updates erhalten werden, einschließlich Android 15. Unten findet Ihr eine Liste der in Frage kommenden Galaxy-Smartphones und -Tablets.

Samsungs neuestes Flaggschiff, das Galaxy S25, wurde mit One UI 7 eingeführt, ebenso wie neue Mittelklassemodelle wie das Galaxy A56, A36 und A26.

Galaxy-Handys, die Android 15 erhalten sollen:

Xiaomi

Im Gegensatz zu Samsung schreitet die Einführung von Android 15 bei Xiaomi stetig voran. Auf dem MWC 2025 gab das Unternehmen bekannt, welche Geräte das HyperOS-2.0-Update erhalten haben, und stellte eine Roadmap für kommende Veröffentlichungen vor.

Das neu angekündigte Xiaomi 15 (Test) und Xiaomi 15 Ultra (Test) sowie das Xiaomi Pad 7 (Test) werden mit HyperOS 2.0 ausgeliefert, das HyperAI, eine Reihe von KI-gestützten Funktionen, einführt.

Nach früheren Rollouts für die Xiaomi-14-Serie und die Redmi-Note-13-Serie im Januar und Februar hat Xiaomi das Update für die Redmi-Note-14-Serie für März geplant, und der Rollout wird bis Juni fortgesetzt.

Xiaomi-Geräte, die HyperOS 2 erhalten:

Xiaomi-Geräte, die HyperOS 2 erhalten sollen:

OnePlus

OnePlus' OxygenOS 15, das auf Android 15 basiert, wurde reibungslos ausgerollt und hat viele Konkurrenten überholt. Anfang 2025 wurde das Update auf die OnePlus-11- und OnePlus-10-Serie ausgeweitet. Auch die Budget-Modelle Nord 3 und Nord 4 erhielten das Update - allerdings zunächst nur in Indien.

Das OnePlus 13 (Test) und das OnePlus 13R (Test) wurden bereits mit Android 15 ausgeliefert.

OnePlus-Handys, die auf Android 15 aktualisiert werden:

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus 10T 5G

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 5G / OnePlus N30 SE

OnePlus Telefone, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

OnePlus 10R 5G

Oppo

Auch Oppo, die Schwestermarke von OnePlus, war bei der Einführung von ColorOS 15 sehr effizient. Diese abgespeckte Version von Android 15 basiert im Kern auf OxygenOS 15 und bietet ähnliche Funktionen mit den für Oppo typischen UI-Verfeinerungen.

ColorOS 15 unterstützt eine breite Palette von Oppo-Smartphones und -Tablets, aber die erste Update-Welle umfasste das Find N3, das Find N3 Flip und das Oppo Reno 11 Pro 5G. Im Dezember kamen weitere Geräte hinzu, darunter das Reno 12 und die Reno 11-Serie. Jetzt, im Jahr 2025, erreicht das Update das Flaggschiff Find X5 und die preiswerten Reno 12 und Reno 11. Das Oppo Find X8 Pro kam bereits mit Android 15 auf den Markt.

Oppo Telefone, die auf Android 15 aktualisiert werden:

Oppo A3 5G

Oppo A3 Pro 5G

Oppo A3x 5G

Oppo A60 5G

Oppo A80 5G

Oppo F23 5G

Oppo F25 Pro 5G

Oppo F27 5G

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo K12x 5G

Oppo Pad 2

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 Pro 5G

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 12 Pro 5G

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F5 5G

Oppo F27 Pro+ 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 11A

Oppo und Reno-Geräte, die Android 15 erhalten werden:

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 11 FS

Sony

Die Einführung von Android 15 bei Sony verlief langsam, aber stetig. Anfang 2025 erreichte das Update das Xperia 10 V und das Xperia 10 VI. Jetzt bereitet sich das Unternehmen auf die Aktualisierung des Xperia 1 IV, Xperia 5 IV und Xperia Pro-I vor.

Sony-Xperia-Telefone, die auf Android 15 aktualisiert werden:

Sony-Xperia-Telefone, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Asus

Trotz seiner historisch kurzen Update-Politik für ROG- und Zenfone-Geräte gehört Asus zu den Ersten, die den Rollout von Android 15 abgeschlossen haben.

Das Zenfone 12 Ultra und die ROG-Phone-9-Serie wurden bereits mit Android 15 ausgeliefert. Im Folgenden findet Ihr eine Liste der Zenfone- und ROG-Geräte, die das Update erhalten.

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 11 Ultra

Motorola

Die Einführung von Android 15 bei Motorola verläuft langsam, und es gibt keinen klaren Zeitplan für die Veröffentlichung stabiler Updates. Das Unternehmen hat bereits bestätigt, welche Geräte Android 15 erhalten werden und hat mit dem Edge 40 einen Betatest begonnen. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen darüber, wann das stabile Update erscheinen wird.

Bislang haben nur die Edge 50-Serie und ein einziges Mittelklassemodell, das Moto G Power 5G (2024), das Update erhalten - allerdings ist die Verfügbarkeit regional begrenzt, wobei die ersten Rollouts für die US-Variante bestätigt wurden.

Motorola-Handys, die das stabile Android 15 erhalten:

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Neo

Moto G Power 5G (2024)

Motorola-Telefone, die voraussichtlich auf Android 15 aktualisiert werden:

ThinkPhone

ThinkPhone 25

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 (5G)

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2024)

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Nothing

Wenn Ihr ein Nothing-Handy besitzt, habt Ihr Glück. Das Unternehmen hat den Rollout von Nothing OS 3.0 für seine kleine Produktpalette, einschließlich des CMF Phone 1, bereits abgeschlossen.

Nothing-Telefone, die das stabile Nothing OS 3.0 erhalten:

Andere Marken

Zusätzlich zu den oben genannten Modellen nehmen auch diese Marken am öffentlichen Betatest von Android 15 teil:

Honor

Vivo

Vivo hat es geschafft, nicht nur Samsung, sondern auch Google in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Die chinesische Marke hat das stabile Android-15-Update vor den anderen Marken auf ihr Vivo X Fold 3 Pro Smartphone mit FuntouchOS 15 veröffentlicht. Die nächsten Smartphones sollten die sein, die im Beta-Programm waren:

iQOO 12

Vivo X100 (Pro)

Vivo X90, X90s, X90 Pro, X90 Pro+

Vivo-Handys, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Vivo X80, X80 Pro

Vivo X Fold2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30, V30e, V30 SE, V30 Pro, V30 Lite 4G

Vivos Anleitung für den öffentlichen Betatest von Funtouch OS/Android 15

HMD

HMD Pulse Pro

HMD Skyline

Andere Marken und Geräte

Lenovo Tab Extreme(Anleitung zur Beta-Installation)

Realme 12 Pro+ 5G (Beta-Installationsanleitung)

Sharp Aquos Sense 8 (Beta-Installationsanleitung)

Tecno Camon 30 Pro 5G (Beta-Installationsanleitung)

Dieser Artikel wurde zuletzt im März 2025 aktualisiert, mit neuen Ergänzungen von Sony, OnePlus und Xiaomi.