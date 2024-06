Schon bevor Google bekannt gab, dass Android 15 "Plattformstabilität" erreicht hat, war es möglich, die Entwicklungsversionen auf ausgewählten Handys zu testen. Marken wie Honor, Nothing, OnePlus, Oppo, Xiaomi und andere kündigten ihre eigenen offiziellen Testprogramme an und gaben an, welche Smartphones das Update zuerst erhalten sollten.

Hinweis: Da das System bisher nicht offiziell ist – nicht einmal sein Name, um ehrlich zu sein – basiert diese Liste auf den offiziellen Richtlinien der verschiedenen Hersteller und berücksichtigt die Tatsache, dass Android 15 (oder wie auch immer es genannt wird) etwa im Oktober auf den Markt kommen soll.

Google

Als Flaggschiff des Android-Betriebssystems werden die Pixel-Phones als erste das Update erhalten. Es wird erwartet, dass Android 15 mit den zukünftigen Pixel-9-Smartphones eingeführt wird, mit einem gleichzeitigen Update für die folgenden Geräte:

Die Pixel-8-Smartphones sind die Ersten in der Reihe für ein Android-15-Update. / © nextpit

Samsung

Samsung hat sein Versprechen, seine Smartphones besser zu unterstützen, nach vielen (wirklich vielen) Jahren glanzloser Updates eingelöst. Das südkoreanische Unternehmen bietet derzeit eine klare Software-Politik für seine Telefone an, damit seine Kunden wissen, wie lange ihre Handys gegen Sicherheitsbedrohungen auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Galaxy-Smartphones, die Android 15 erhalten sollen:

Not bad: Auch das Einsteigermodell Galaxy A14 bekommt das Android 15 Update. / © nextpit

Xiaomi

Da der chinesische Riese derzeit von MIUI auf HyperOS umsteigt, hoffen wir, dass Xiaomi seine Update-Politik weiter verbessert, um mit der von Samsung gleichzuziehen, aber das wird nur die Zeit zeigen.

Gegenwärtig können wir uns auf die offizielle Liste der Sicherheitsupdates des Unternehmens verlassen, um zu erfahren, für welche Handys das Android-15-Upgrade versprochen wird. Außerdem haben wir die Xiaomi-Modelle kursiv markiert, denen das Android-15-Update versprochen wird, die aber nicht am Android-Enterprise-Programm teilnehmen.

Xiaomi-Handys im Android-15-Betatest:

Xiaomi-Smartphones, für die ein Update auf Android 15 versprochen wurde:

Dem Flaggschiff Xiaomi 13 Ultra wird das Android 15 Update versprochen. / © nextpit

OnePlus

OnePlus hat es geschafft, mit Samsungs Software-Update-Politik bei den Flaggschiffen gleichzuziehen und seine Kritiker zum Schweigen zu bringen, indem es 2023 wirklich interessante Geräte wie das OnePlus Open (Test) auf den Markt gebracht hat. Wir sind uns ziemlich sicher, welche OnePlus-Flaggschiffe Android 15 erhalten werden, aber das Gleiche kann man nicht über die Mittelklasse-Nord-Modelle sagen.

OnePlus-Smartohones im Android-15-Betatest:

OnePlus-Smartphones, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Das OnePlus Open kam mit Android 13 auf den Markt, erhält aber sowohl das Android 14- als auch das Android 15-Upgrade. / © nextpit

Sony

Mit seiner kleinen Produktpalette ist Sony ziemlich konsequent, wenn es um Android-Updates geht, auch wenn sich das japanische Unternehmen nicht wirklich auf eine offizielle Update-Politik festgelegt hat. Dies sind die Xperia-Handys, die voraussichtlich das Android-15-Update erhalten werden:

Xperia-Handys, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Das auf die Kamera fokussierte Xperia 5 V dürfte Android 15 erhalten, wenn Sony seine Update-Strategie nicht ändert. / © nextpit

Asus

Das Android-Engagement des taiwanesischen Unternehmens wurde im Jahr 2023 kurz infrage gestellt. Gerüchte über ein mögliches Ende der Zenfone-Serie wurden von Asus schnell dementiert. Das kleine Flaggschiff-Sortiment und die kurze Update-Politik – traditionell gibt es nur zwei Android-Updates – sorgen für eine sehr kurze Liste von Zenfone- und ROG-Phones, die das Android-15-Update erhalten:

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate (zum Test)

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 10 (zum Test)

ASUS Zenfone 11 Ultra

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate erhält Android 14, sollte aber auch auf die Version 15 aktualisiert werden. / © nextpit

Andere Marken

Zusätzlich zu den oben genannten Modellen nehmen auch diese Marken am öffentlichen Betatest von Android 15 teil:

Nothing

Nothing hat sich verpflichtet, drei Jahre lang Android-Upgrades anzubieten. / © nextpit

Honor

Vivo

iQOO 12

Vivo X100

Andere Marken und Geräte

Lenovo Tab Extreme

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp Aquos Sense 8

Tecno Camon 30 Pro 5G

Diese Liste wird aktualisiert, sobald die Hersteller Ihre Update-Zeitpläne bekannt geben. Haben wir ein bestimmtes Modell vergessen? Teilt es uns gern unten in den Kommentaren mit!

Der Artikel wurde im Juni 2024 mit zusätzlichen Modellen und Anleitungen für die öffentliche Beta aktualisiert.