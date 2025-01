Android 16 feiert ein frühes Debüt. Nach der Developer-Preview-Phase hat Google einen Gang höher geschaltet und die erste Android 16-Beta veröffentlicht, die jetzt für Pixel-Geräte verfügbar ist. Welche neuen Funktionen, Optimierungen und Änderungen in dieser ersten Beta enthalten sind, erfahrt Ihr hier bei nextpit.

Wann wird Android 16 veröffentlicht?

Google hat die Reise zu Android 16 mit der ersten Developer Preview im November begonnen, gefolgt von einer zweiten Version im Dezember. Das erste Beta-Update ist jetzt für alle Pixel-Geräte per OTA verfügbar.

Mit dem Eintritt von Android 16 in die Beta-Phase erwarten wir zwei weitere Beta-Veröffentlichungen, bevor wir die stabilitätsorientierte Phase erreichen und die endgültige Version im Mai oder Juni 2025 erwartet wird. Googles Roadmap kündigt außerdem ein kleineres Update an - wahrscheinlich Android 16.1 - das für das letzte Quartal 2025 geplant ist.

Google wird im Jahr 2025 zwei stabile Updates für Android 16 veröffentlichen. Das erste im zweiten Quartal 2025 und ein kleineres im vierten Quartal 2025. / © Google

Dieses Update ist so wichtig, dass Google sogar ein detailliertes Video erstellt hat, in dem die Änderungen beschrieben werden. Wenn Ihr tiefer in die Neuerungen eintauchen wollt, solltet Ihr es nicht verpassen:

Was ist der Dessert-Codename von Android 16?

Wie frühere Versionen des Betriebssystems hat auch Android 16 einen internen Codenamen, der auf einem Dessert basiert. Nach Tiramisu, Upside Down Cake und Vanilla hat sich Google nicht die Mühe gemacht, nach Desserts mit den Buchstaben W, X, Y oder Z zu suchen, sondern ist direkt auf B für Baklava gekommen, ein beliebtes Gebäck in Griechenland und der Türkei. Lecker!

Hmmm, Baklava! / © Enez Selvi/Shutterstock

Während die Entwicklervorschau die Systemversion als "Baklava" auflistet, wird Google in Zukunft nur noch "Android 16" und "Android 16.1" als Betriebssystem-Branding verwenden, wenn wir uns der stabilen Version nähern.

Der Code-Name von Android 16 ist "Baklava".

Was ist neu in Android 16?

Die erste Beta von Android 16 bringt neue Live-Update-Funktionen und wichtige Verbesserungen auf Systemebene. Diese Version markiert den Übergang von der Developer Preview zur breiteren Testphase. Sie ist jetzt für alle Google Pixel-Geräte verfügbar, die am Beta-Programm teilnehmen. Dazu gehören Modelle von der Pixel 6-Serie bis zur Pixel 9-Serie (Vergleich), einschließlich des Pixel Tablets (Test). Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen an, die Nutzer/innen entdecken können.

Live-Updates: Dynamische Benachrichtigungen in Echtzeit

Android 16 führt Live Updates ein, eine Funktion, die an Apples Dynamic Island erinnert. Sie bringt animierte Echtzeit-Updates für Apps wie Navigation, Lieferung und Mitfahrzentrale.

Diese Updates erscheinen als Standard-Benachrichtigungskarten mit einem animierten Streifen, der wichtige Details wie Start- und Endpunkte, voraussichtliche Ankunftszeiten oder Meilensteine anzeigt. Wenn Ihr sie minimiert, werden sie zu normalen Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, damit Eure Aktualisierungen nahtlos und unaufdringlich bleiben.

APV Codec: Ein Sprung in der Videoqualität

Eine weitere Besonderheit von Android 16 Beta ist der neue Advanced Professional Video (APV) Codec. APV wurde für nahezu verlustfreie Videoqualität entwickelt und unterstützt hohe Bitraten und Auflösungen bis zu 8K mit HDR10/10+ und benutzerdefinierten Metadaten. Es geht nicht nur um die Wiedergabe - APV verbessert die Arbeitsabläufe bei der Videobearbeitung, indem es die parallele Kodierung und Dekodierung ermöglicht, was sowohl für Profis als auch für Enthusiasten ein großer Vorteil ist.

Verbesserte adaptive Bildwiederholrate

Mit Android 16 Developer Preview 2 hat Google die Unterstützung der variablen Bildwiederholrate verbessert. Auf der Entwicklerebene ermöglicht diese Verbesserung mehr Apps, die adaptive Bildwiederholrate (ARR) zu nutzen, die Ende Android 15 eingeführt wurde. Für die Nutzer/innen bedeutet das ein besseres Batteriemanagement, wenn variable Bildwiederholraten aktiviert sind.

Verbesserte Haptik

Android 16 DP2 führt neue haptische Feedback-APIs ein, mit denen Entwickler/innen die Amplitude und Frequenz von Vibrationen genauer definieren können. Diese feineren Kontrollen ermöglichen es, benutzerdefinierte und dynamische Vibrationsmuster zu erstellen. Außerdem zielt das Update darauf ab, die haptische Rückmeldung über alle Apps und Systeminteraktionen hinweg einheitlicher zu gestalten.

Zwei-Finger-Doppeltipp-Zoom

In den Einstellungen für die Barrierefreiheit listet die Vergrößerungsfunktion (Zoom) eine Reihe von Shortcut-Optionen auf (immer sichtbare Taste, Gesten, Lautstärketasten usw.). Neu in Android 16 ist die Option, das Display mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Es gibt künftig mehr Möglichkeiten, um die Bildschirm-Vergrößerung zu aktivieren. © nextpit

Verbesserte Unterstützung für physische Tastaturen

Der Android-Experte Mishaal Rahman hat herausgefunden, dass Android 16 einige Änderungen mit sich bringt, um die Unterstützung für physische Tastaturen zu verbessern. Die erste ist eine Umstrukturierung des Einstellungsmenüs für die Eingabehilfen, in dem die Nutzer die neuen Einstellungen für die Tastenwiederholung finden. Die Option legt eine Verzögerung fest, bevor eine gedrückte Taste erneut registriert wird, und auch die Wiederholungsrate. Beides wird besonders von den Tablet-Kriegern da draußen begrüßt werden.

Fingerabdruck-Entsperrung mit Bildschirmabschaltung

Diese Änderung ist exklusiv für die Pixel 9 Serie und ermöglicht es, das Telefon mit einem registrierten Fingerabdruck zu entsperren, ohne den Bildschirm aufwecken zu müssen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in den Modellen Pixel 6 bis 8 ein Ultraschallsensor anstelle des älteren optischen Fingerabdrucklesers verwendet wird.

7 neue Emojis

Android 16 unterstützt die neuen Emoji, die mit der Veröffentlichung von Unicode 16.0 ratifiziert wurden, die offiziell für September 2024 angekündigt wurde. Die offizielle Liste der Emoji erreicht mit dieser Version 3.790 und hat 164 Kandidaten für die 17.

Google Keep ist jetzt eine System-App

Die Notiz-App Google Keep war bisher eine eigenständige App, die wie jede andere App über den Play Store installiert werden musste. Ab Android 16 scheint Google die App standardmäßig zu installieren und es gibt keine Möglichkeit, Keep zu deinstallieren, es sei denn, Ihr erzwingt es mit Root-Zugriff.

Umgestaltung des Wi-Fi QR-Codes

Nicht die bahnbrechendste Änderung am System, aber der QR-Code-Bildschirm für die Freigabe von Wi-Fi-Anmeldeinformationen wurde neu gestaltet. Google hat den einfachen QR-Code gegen einen stilisierten ausgetauscht und die Farbpalette von Material You guys auf Eurem Handy übernommen.

Kleine Änderung: Der QR-Code-Generator für WLAN-Zugangsdaten wird künftig das Material-You-Design unterstützen. © nextpit

Neu organisierte Einstellungen

Die Einstellungs-App ist ein traditioneller Schwachpunkt in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit - auch auf iOS und Windows - und da von Zeit zu Zeit neue Anforderungen und Funktionen auftauchen, ist es kein Wunder, dass regelmäßige Nutzer/innen darin verwirrt und verloren gehen. Google hat kürzlich damit begonnen, die Einstellungen neu zu ordnen und zu verschieben.

Die Einstellungen-App hat bereits mit Android 15 das eine oder andere Update bekommen. Mit Android 16 sollten sich die Änderungen noch stärker verbreiten. © nextpit

Die Änderung gibt der Suchleiste mehr Platz und hebt gleichzeitig das wichtigste Google-Konto auf dem Telefon hervor. Die Änderung wurde bereits für Pixel-Telefone mit Android 15 ausgerollt, wird aber andere AOSP-basierte Distributionen (Asus, Motorola, Sony, etc.) wahrscheinlich erst mit Android 16 erreichen.

Automatische App-Größenanpassung für Geräte mit großen Bildschirmen

Android 16 Beta verbessert das Erlebnis für Foldables und Tablets durch die automatische Größenanpassung von App-Fenstern. Apps passen sich jetzt dynamisch an die Bildschirmgröße an, wodurch das lästige Letterboxing entfällt und die Benutzeroberfläche für Geräte mit großen Bildschirmen flüssiger und realistischer wird.

Fotopicker

Auch wenn sich diese Version in erster Linie an Entwickler richtet, wurden mehrere bemerkenswerte Funktionen und Verbesserungen eingeführt. Eines der Highlights ist die aktualisierte Fotoauswahl, die von neuen APIs profitiert, die die App-Integration für das Hochladen von Fotos und Videos verbessern. Dieses Update verbessert die Privatsphäre der Nutzer/innen, indem es überflüssige Berechtigungen entfernt und gleichzeitig die App-Oberfläche vereinfacht.

Health Connect und FHIR-Unterstützung

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Unterstützung des FHIR-Formats (Fast Healthcare Interoperability Resources) in der Health Connect-App. Diese Integration könnte es den Nutzern in Zukunft ermöglichen, neben Gesundheitsdaten auch Krankenakten zu verwalten. Eine ähnliche Funktion, bekannt als Health Records, gibt es bereits in Samsung Health, ist aber derzeit auf ausgewählte Gesundheitsdienstleister beschränkt.

Abkühlung von Benachrichtigungen

Zu den weiteren Änderungen gehört die Einführung der Funktion "Notifications Cooldown" (Abkühlung der Benachrichtigungen), mit der die Ablenkung durch die Minimierung von Benachrichtigungen und die Verringerung der Lautstärke von Benachrichtigungen reduziert werden soll, wenn mehrere Benachrichtigungen kurz hintereinander eingehen.

Der "Cooldown" für Benachrichtigungen soll dabei helfen, der Flut an Notifications Herr zu werden. © nextpit Das Feature "Notification Cooldown" wurde bereits während der Entwicklung von Android 15 getestet, hat es aber nie in die finale Version geschafft. © nextpit

Audio Sharing

Die Audio-Sharing-Funktion, die erstmals in Android 15 entdeckt wurde, wurde weiter verbessert. Diese Funktion basiert auf der Bluetooth LE-Konnektivität und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Audiosignalen von einem Gerät an mehrere Kopfhörer, so dass die Nutzer/innen ihre Audiosignale übertragen können.

Datenschutz- und Sicherheitsverbesserungen

Android 16 führt auch mehrere Verbesserungen für den Datenschutz und die Sicherheit ein. Die neueste Version der Privacy Sandbox verbessert die Datenverschlüsselung und den Umgang mit sensiblen Informationen. Außerdem können die Nutzer/innen mit der neuen Option "Sicherheits- und Berechtigungsverlauf" die App-Berechtigungen und Sicherheitsaktivitäten der letzten sieben Tage im Privacy Dashboard einsehen, was für mehr Transparenz und Kontrolle sorgt.

Das Privacy Dashboard zeigt künftig auch Daten der vergangenen sieben Tage an und ist damit nicht mehr auf nur 24 Stunden beschränkt.

Prädiktives Zurück für Navigationsschaltflächen

Android 16 Beta erweitert die Funktion der prädiktiven Zurück-Geste auf das 3-Tasten-Navigationssystem. Bisher gab es diese Funktion nur für die Gestennavigation. Mit diesem Update können nun auch Nutzer/innen, die herkömmliche Schaltflächen bevorzugen, die intuitive Rückwärtsnavigationsvorschau nutzen und so die Benutzerfreundlichkeit bei allen Navigationsstilen verbessern.

Neu gestaltete Benutzeroberfläche

Außerdem wurde in der Android 16 Developer Preview eine Änderung der Schieberegler für die Lautstärkeregelung gesichtet. Das aktualisierte Design zeichnet sich durch einen dünneren Schieberegler mit einem definierteren Scrubber aus, der sich von dem früheren großen elliptischen Stil entfernt. Es hängt jedoch noch von den OEMs ab, ob sie diese Änderung übernehmen werden.

Welche Geräte unterstützen das Android 16 Beta Update?

Unterstützt werden alle Pixel-Geräte von der Pixel 6-Serie bis zur Pixel 9-Serie.

Die Kompatibilität für das Pixel Tablet und das Pixel Fold ist ebenfalls gegeben.

Upgrade bereit: Stellt sicher, dass Euer Gerät für die OTA-Installation im Beta-Programm angemeldet ist.

