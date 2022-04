Jetzt kostenlos: Verpasst diese epische Rollenspiel-Trilogie für Android nicht!

Mögt Ihr Dungeons & Dragons? Dann ist der heutige Artikel genau das Richtige für Euch! Abenteurer, Tales of Illyria ist ein Indie-Rollenspiel mit drei eigenständigen Teilen, die Euch für endlose Stunden beschäftigen werden! Oh, und habe ich erwähnt, dass alle Teile für eine begrenzte Zeit im Google Play Store kostenlos sind?

TL;DR

Alle drei Teile von Tales of Illyria können kostenlos für Android heruntergeladen werden.

Wenn Ihr alle Spiele einzeln kaufen würdet, müsstet Ihr 3,00 Euro bezahlen.

Tales of Illyria ist ein Abenteuer-Rollenspiel im typischen Dungeon-Crawler-Stil

Die Spiele sind werbefrei, die In-App-Käufe sind für den Spielverlauf irrelevant

Zugegeben, dieses Indie-RPG hat mich vom ersten Moment an in seinen Bann gezogen. Die handgezeichneten Grafiken, die Rauheit und der allgemeine Schwierigkeitsgrad sind sehr ansprechend, da sie mich an meine ersten Erfahrungen mit Stift und Papier erinnern.

Der erste Teil der Trilogie heißt Tales of Illyria: Fallen Knight. Ihr findet Euch hier in der klassischen RPG-Handlung wieder: Ihr habt alles verloren und sucht inmitten eines tödlichen Krieges nach Gerechtigkeit.

Auch im zweiten Spiel, Tales of Illyria: The Iron Wall, geht es ums Überleben. Dieses Mal landet Ihr in der wilden Wüste jenseits der Eisernen Mauer. Hier sind die Herausforderungen ähnlich, aber die rauere Umgebung der Wüste gibt der Spielmechanik eine interessante Wendung.

Der dritte Teil, Tales of Illyria: Destinies, ist der anspruchsvollste der drei Teile. Hier könnt Ihr Euren eigenen Charakter erstellen und die Welt in Eurem eigenen Tempo und mit mehr Freiheit erkunden.

Warum Tales of Illyria herunterladen?