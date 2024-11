Apple-Produkte sind extrem preisstabil und tatsächliche Rabatte bleiben hier häufig aus. Dennoch bietet MediaMarkt die AirPods Pro 2 gerade so günstig wie selten an. Durch einen Trick spart Ihr zusätzlich 10 Euro und zahlt somit so wenig wie noch nie für die In-Ear-Kopfhörer. Wie Ihr zu diesem Preis gelangt und ob sich das wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.