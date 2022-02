Schnappt Euch die Apple AirPods Pro mit Tarif für nur 25 € Zuzahlung

Zugegeben, der Deal ist etwas speziell. Ihr bekommt hier einen sehr günstigen Vertrag mit einem Datenvolumen von 15 GB und einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s. Als Zugabe sichert Ihr Euch die Apple AirPods Pro, die durch ausgezeichnetes ANC und der bekannten Apple-Qualität glänzen. Der wirklich gute Klang und die tolle Passform sorgen für das besondere Etwas der Kopfhörer. Aber Achtung: Solltet Ihr die Kopfhörer mit einem anderen Smartphone als dem iPhone verbinden, fehlen Euch leider einige Funktionen der Kopfhörer.

Dieser Deal richtet sich vor allem an diejenigen, die gerade auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag sind, aber Ihr altes Smartphone weiternutzen möchten. Die Zugabe der AirPods ist also quasi das i-Tüpfelchen auf dem ohnehin günstigen Vertrag bei Blau.de. Ihr bekommt die In-Ear-Kopfhörer in Weiß für eine Zuzahlung von einmaligen 25 Euro. Eine Staffelung oder Anschlussgebühr habt Ihr bei dem Vertrag nicht. Klingt interessant? Schauen wir uns doch mal die Zahlen genauer an!

Blau Allnet Plus mit den Apple AirPods Pro im Tarif-Check

Für den Tarif zahlt Ihr 15,99 Euro im Monat. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 25 Euro für die AirPods Pro und 4,99 Euro Versand. Eine Anschlussgebühr fällt nicht an und ihr könnt mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s rechnen. Das Datenvolumen von 15 GB reicht vor allem für den Alltag mehr als aus. Die Kosten des Vertrages steigen übrigens nicht an, so dass Ihr 24 Monate lang den selben Preis zahlt. Lasst uns mal schauen, was Ihr bei dem Deal sparen könnt.

Blau Allnet Plus + Apple AirPods Pro Eigenschaft Blau Allnet Plus Datenvolumen 15 GB Downloadrate 25 Mbit/s Monatliche Kosten 15,99 Euro Einmalzahlung 25 Euro + 4,99 Euro Versandkosten Effektive Gerätekosten 209 Euro Laufzeit (mindestens) 24 Monate Kosten für den Vertrag 383,76 Euro Bundle-Preis insgesamt 413,75 Euro Link zum Tarif Zum Angebot

Ihr erhaltet hierbei also einen Vertrag, für den Ihr insgesamt 413,75 zahlt. Wenn Ihr den Vertrag ohne die AirPods kaufen würdet, zahlt Ihr 14,99 Euro im Monat. Das bedeutet, dass Ihr für einen Aufpreis von gerade einmal 53,99 Euro die AirPods Pro erhaltet.

Wenn Ihr sowieso im Apple-Ökosystem unterwegs seid, ist der Deal auf jeden Fall einen Blick wert. Ihr zahlt für eine gute Netzabdeckung und ein Paar In-Ear-Kopfhörer, die momentan kaum zu toppen sind. Gehört Ihr zur Android-Fraktion, ist der Deal mit den AirPods Pro eventuell weniger spannend.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, die AirPods Pro sind eine gute Zugabe zum Vertrag? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!