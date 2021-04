Apple AirTags kaufen: Kosten und Zubehör im Überblick

Lange ließen die Apple AirTag auf sich warten, doch jetzt könnt Ihr das praktische Gadget für Euer iPhone endlich kaufen! Da Ihr die nackten Tracker aber nicht so einfach an Euren Schlüsselbund hängen könnt und Ihr Euch schon beim Kauf zwischen einem Einzel- und Fünferpack entscheiden müsst, fasst NextPit alle Kosten und das wichtigste Zubehör zusammen.

Mit der Integration seiner U1-Chips bereitete Apple den Marktstart eines Gegenstands-Trackers eigentlich schon lange vor. Denn dank des Ultrabreitbandsensors könnt Ihr beispielsweise Eure AirPods schon länger über die Funktion "Wo ist?" aufspüren. Mit den "AirTag" – beziehungsweise den AirTags – könnt Ihr das nun auch mit allen möglichen Gegenständen tun.

Denn die batteriebetriebenen AirTag könnt ihr in Eurem Rucksack platzieren, per Zubehör an Euren Schlüsselbund hängen oder an alle möglichen Gegenstände basteln, die schnell mal verloren gehen. Anschließend ortet Ihr die Geräte über die App "Wo ist?". Da das schon ziemlich praktisch ist, wollen wir nachfolgend alle wichtigen Fragen klären, die es vor dem Kauf der AirTag gibt. Falls Ihr Euch schon ein wenig informiert habt, springt Ihr einfach zum richtigen Absatz.

Voraussetzungen: Das braucht Ihr, um AirTag zu nutzen

Ganz grundlegend braucht Ihr für die Nutzung der AirTags nur ein beliebiges iPhone samt vorinstallierter "Wo ist?"-App. Allerding ist der Funktionsumfang nicht mit jedem iPhone derselbe. Auf allen iPhones – sowie auf iPads und dem iPod Touch – lassen sich die Gegenstands-Tracker über die App orten. Dafür nutzt Apple ein anonymes Bluetooth-Netzwerk, über das die AirTag Ihre Position an Apples Sever mitteilen.

Wollt Ihr aber Euren Schlüsselbund in der Wohnung finden, solltet Ihr ein Handy mit Apples U1-Chip verwenden. Denn dieser ermöglicht zusammen mit der Kamera, dem ARKit, dem Beschleunigungsmessser und dem Gyroskop eine eine besonders genaue Standorterkennung der Tracker.

So könnt Ihr Apples AirTags kaufen

Als Apple die AirTag im Rahmen seiner "Spring Loaded"-Keynote am 20. April vorstellte, mussten sich Apple-Fans noch ein wenig auf die Gegenstands-Tracker gedulden. Der offizielle Verkaufsstart ist der 30. April 2021 und ab dann lassen sich die Devices in Apples eigenem Onlineshops sowie im Online- und Einzelhandel bestellen. Die Preisliste sieht wie folgt aus:

Apple AirTag: Kosten im Überblick Produkt Kosten Einzelner AirTag 35 Euro AirTags im Viererpack 119 Euro (29,75 € pro AirTag)

Der Kauf über Apple.com lohnt sich vor allem, da Ihr die Tracker hier durch Gravuren personalisieren könnt. Zur Auswahl stehen dabei 31 verschiedene Emoji oder individuelle Texte. Somit eigenen sich die AirTag auch gut als personalisierte Geschenke. Hier geht's direkt zu den wichtigsten Onlinehändlern:

Im Einzelhandel per Click & Collect oder in Eurem lokalen Apple-Store findet Ihr die AirTag natürlich auch. Damit Ihr die Situation im Rahmen des Corona-Lockdowns schnell prüfen könnt, findet Ihr auf der verlinkten Seite eine Übersicht aller zertifizierten Apple-Händler.

Zubehör – einfacher Schlüsselanhänger oder Premiumband?

Klickt Ihr einen der Shoplinks aus dem letzten Kapitel an, wird Euch eins aufgefallen sein: Die AirTag, die Ihr ab 35 Euro kauft, lassen sich nicht an einen Schlüsselanhänger heften. Hierfür fehlt ein Loch für einen Schlüsselring. Da sich dieses sicher nicht noch irgendwie in den Tracker fräsen ließ, hat Apple stattdessen Zubehör designt, das Ihr zusätzlich kaufen müsst.

Mit Apples eigenem Zubehör könnt Ihr die AirTags an Koffer, Schlüsselbunde und Taschen hängen. / © Apple

Offizielles AirTag-Zubehör von Apple

Die Schlüsselanhänger gibt es von Apple selbst in drei verschiedenen Materialien, die sich selbst noch einmal in verschiedene Farben unterteilen. Ganz grob müsst Ihr Euch aber zwischen einem Anhänger aus Leder für 35 Euro, einem Leder-Anhänger für 45 Euro und einem veganen Anhänger aus Polyurethan für 35 Euro entscheiden. Über diese Links gelangt Ihr direkt zum Anhänger bei Apple:

Neben Apples eigenem Zubehör gibt's zum Marktstart auch schon Schlüsselanhänger von Drittanbietern. Dabei könnt Ihr die Kosten für die Schlüsselanhänger ein wenig senken oder ziemlich in die Höhe treiben.

AirTag-Zubehör von offiziellen Apple-Partnern

Fangen wir mal kostengünstig an! Das Unternehmen Belkin vertreibt über den offiziellen Apple-Onlineshop den bislang günstigsten Schlüsselanhänger für AirTags. Dabei zahlt Ihr jeweils 13,95 Euro und müsst Euch zwischen einem Modell mit Schlaufe und einem Modell mit Schlüsselring entscheiden.

Jetzt solltet Ihr Eure EC-Karten oder die Apple Pay-App gut festhalten. Denn wo's eine günstige Alternative gibt, gibt es auch immer etwas Teureres! Genauer gesagt die Zubehörteile vom Edel-Lederverarbeiter Hermès. Hier gibt's drei Modelle – einen Schlüsselanhänger, einen Gepäckanhänger und einen Taschenanhänger.

Nach diesem Schock noch eine kleine Rechenübung. Bewahrt Ihr wie ich die Schlüssel für Euren Porsche, den Key-Fob Eures Lambos getrennt auf und braucht dann noch regelmäßig abwechselnd den Schlüssel für Eure Ferienwohnung auf Sylt und das Anwesen an der Cote d'Azur? Dann müsstet Ihr für vier AirTag inklusive Hermès-Lederkombi zusammen 1.515 Euro zahlen! Gut, dass wir in Corona-Zeiten nicht den teuren Gepäckanhänger brauchen, wa?

AirTag-Zubehör von Drittanbietern

Schon vor dem Verkaufsstart könnt Ihr kostengünstiges AirTag-Zubehör beispielsweise bei Amazon finden. Die Preise beginnen dabei schon bei sehr günstigen Modellen ab etwa 3 Euro. Nachfolgend habe ich Euch einige Modelle herausgesucht. Da diese nicht von offiziell als Zubehör empfohlen werden, kann ich die Passgenauigkeit aber nicht sicher bestätigen. Der Kauf geht also mit ein bisschen Risiko einher.

Zu guter Letzt noch ein Tipp, den wahrscheinlich die meisten beim Kauf der AirTags vergessen werden: Die Gegenstands-Tracker sind batteriebetrieben und nutzen Knopfzellen vom Typ CR2032. Obwohl die Akkulaufzeit laut Apple bei täglicher Nutzung bei einem Jahr liegt, könnt Ihr gleich vorsorgen:

Zu guter Letzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, das sicher in Zukunft noch wichtig wird, wenn Ihr an AirTags denkt! Die Verfügbarkeit von Bundle-Angeboten, mit denen Ihr den Preis ein wenig senken könnt.

Gibt es auch Bundle-Angebote?

Aktuell (Stand 26. April 2021) hat Apple selbst noch keine Bundle-Angebote für AirTag inklusive offizieller Schlüsselanhänger vorgestellt. Ich schätze aber, dass spätestens autorisierte Händler wie Gravis zu neuen iPhones mal einen AirTag reichen werden. Oder die Tracker gleich direkt samt Zubehör kaufen.

