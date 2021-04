Apple AirTag: Da ist das Ding!

Darauf haben so viele Apple-Fans so lange gewartet: Das Geheimnis um die Apple AirTags ist gelüftet. Auf seinem Frühlings-Event "Spring Loaded" hat Apple unter anderem auch seine neuen Tracker vorgestellt.

Manchmal wünschte ich, ich wäre witzig und Livechat-Schreiber bei „11Freunde“. Nehmen wir kurz an, ich wäre beides: Meine Headline während des Apple Events mit dem Motto "Spring Loaded" wäre „Da ist das Ding!“ gewesen. Und das passende Bild dafür wäre ein Oliver Kahn im Jahr 2001, der gerade die Champions League gewonnen hatte und den Pokal nach oben reckt. Genug geträumt – ab zu den Fakten.

Eigentlich so einfach. Und doch so schwierig auf den Markt zu bringen.

Seit beinahe zwei Jahren wartet die Apple-Fan-Gemeinde auf die AirTags. Bereits im Jahr 2019 beziehungsweise seit iOS 13 gab es bereits die ersten Hinweise auf die neuen Apple-Tracker. Das Konzept dabei ist, dass man sie an Schlüssel, an eine Tasche oder eben an Dinge heftet, die man gerne verliert. Bei mir wäre es wohl der Geldbeutel. Ähnliche beziehungsweise gleiche Konzepte gibt es schon im Jahr 2012 bei Samsung mit den Tiles.

Aah, da ist das Ding: Schlüsselsuche könnte in Zukunft auch bei mir deutlich einfacher ausfallen. / © Apple; Screenshot: NextPit

Die AirTags sind selbstverständlich tief in die Apple-Betriebssysteme integriert. Über die Funktion „Wo ist“ können die mit einem AirTag versorgten Gegenstände schnell und einfach lokalisiert werden. In der „Wo ist“-App lassen sich Schlüssel & Co. anzeigen. Eine Karte leitet einen schnell und akkurat zum jeweiligen Gegenstand. Und ist man in Bluetooth-Reichweite, lässt sich ein Ton auf dem AirTag abspielen.

Jeder AirTag ist mit einem von Apple entwickelten U1-Chip ausgestattet, der eine genaue Suche für iPhone-11- und iPhone-12-NutzerInnen ermöglichen soll. Sobald man sich bewegt, kommen die Informationen von Kamera, ARKit, Beschleunigungssensor und Gyroskop zusammen und führen einen auf einer Karte mit Hilfe von Ton, haptischen und optischen Feedback in Echtzeit zum geAirTaggten Gegenstand. Klingt kompliziert und könnte auch die lange Zeit erklären, die sich das Unternehmen aus Cupertino genommen hat, um nun endlich damit um die Ecke zu kommen.

Datenschutz ist auch bei AirTags wichtig

Auch hier legt Apple großen Wert auf Privacy beziehungsweise auf den Schutz der Daten der Kunden. Laut Apple werden keine Standortdaten oder gar der Verlauf von Standorten gespeichert. Die Client-Server-Kommunikation zwischen iPhone oder iPad auf der einen Seite und AirTag auf der anderen ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. So soll nur der Besitzer eines Geräts Zugriff auf die Standortdaten erhalten und niemand, auch nicht Apple, kennt die Identität oder den Standort eines Geräts, das beim Finden eingesetzt wurde.

AirTag – Preise und Verfügbarkeit

Die AirTags können ab Freitag, 23. April 2021 ab 14 Uhr hier bei uns bestellt werden. Verfügbar sind sie dann ab Freitag, 30. April. Der Kostenpunkt liegt hierzulande bei 35 Euro pro Stück oder 119 Euro für einen Viererpack. Zum Vergleich: Samsung Tiles liegen bei 25 Euro – allerdings mit weniger Funktionalität.

Der neue Schlüsselanhänger für AirTag. Einen etwas größeren Anhänger gibt es auch. / © Apple; Screenshot: NextPit

Apple AirTag – auf einen Blick. Auch hier ist Finden leicht gemacht. © Apple; Screenshot: NextPit

Außerdem gibt es auch einen Schlüsselanhänger aus Leder, den es in Braun, Rot oder Blau für jeweils 39 Euro gibt. Einen Anhänger gibt es in den selben Farben für jeweils 45 Euro.

Ich selbst bin jemand, der wirklich lange auf die AirTags gewartet hat. Alleine schon deshalb, weil ich ständig meinen Geldbeutel und manchmal auch meine Schlüssel suche.

Wie sieht das bei Euch aus? Plant Ihr, die Geräte zu kaufen oder ist es eher nix für Euch?