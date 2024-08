Apple verkündet, dass am 9. September ein Presse-Event im Apple Park in Cupertino stattfindet. Das Unternehmen verrät natürlich nicht, worum es auf der Veranstaltung geht, aber logischerweise rechnen wir mit dem iPhone 16. Das wurde zumindest auch in der Einladung und im Teaser angedeutet, der ein leuchtendes Logo mit dem Slogan "It's Glowtime" zeigte, das sich auf die generative KI-gestützte Siri beziehen könnte.