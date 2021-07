Das sind die besten iPhone-Fotos: IPPAWARDS 2021

Nachfolgend findet Ihr die Bilder, sortiert nach Kategorie. Mit einem Klick auf die Thumbnails gelangt Ihr zum Foto in voller Auflösung. Welches der drei beziehungsweise vier Top-Fotos in der jeweiligen Kategorie welchen Platz belegt hat, verraten wir erst am Ende des Artikels. In der Abstimmung direkt unter den Bildern könnt Ihr für Euren persönlichen Favoriten stimmen. Der Link darunter führt Euch direkt zur Auflösung inklusive Aufnahmeort und verwendetem iPhone. Aber nicht schummeln ;-)

Ich bin gespannt, ob die NextPit-Community die gleiche fotografische Meinung hat, wie die Jury der iPhone Photography Awards. Für meinen Teil bin ich jedenfalls insgesamt echt beeindruckt von den Bildern – und freue mich auf Eure Eindrücke in den Kommentaren!

Bildquelle für alle Bilder: IPPAWARDS.

Kategorie: Photographer of the Year

Dan Liu Istvan Kerekes Jeff Rayner Sharan Shetty

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Photographer of the Year Dan Liu

Istvan Kerekes

Jeff Rayner

Sharan Shetty (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Abstract

Bei Xiao Glenn Homann Matteo Lava

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Abstract Bei Xiao

Glenn Homann

Matteo Lava (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Animals

Elisabeth Burns Laila Bakker Theresa Lee

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Animals Elisabeth Burns

Laila Bakker

Theresa Lee (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Architecture

Tao He Yayun Liu Yuexiang Wang

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Architecture Tao He

Yayun Liu

Yuexiang Wang (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Children

Diego Moreno Dong Wei Iakovos Draculis

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Children Diego Moreno

Dong Wei

Iakovos Draculis (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: City Life

Lisi Li Anne Ghory-Goodman Liz Huang

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

City Life Lisi Li

Anne Ghory-Goodman

Liz Huang (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Environment

Einat Shteckler Glenn Homann Song Han

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Environment Einat Shteckler

Glenn Homann

Song Han (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Landscape

Jialin Liu Lizhi Wang Shi Tian Zhang

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Landscape Jialin Liu

Lizhi Wang

Shi Tian Zhang (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Lifestyle

Keith Brofsky Mahabub Hossain Khan Valerie Helbich-Poschacher

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Lifestyle Keith Brofsky

Mahabub Hossain Khan

Valerie Helbich-Poschacher (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Nature

Christian Horgan Marton Tordai Mohan Wang

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Nature Christian Horgan

Marton Tordai

Mohan Wang (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Other

Carlotta Consonni Pavlo Kyryliuk Zerry Song

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Other Carlotta Consonni

Pavlo Kyryliuk

Zerry Song (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Panorama

Andre Skagervik Gabriele Rodriquez Matthew Lahtinen

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Panorama Andre Skagervik

Gabriele Rodriquez

Matthey Lahtinen (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: People

Alessandra Manzotti Christian Horgan Shuo Li

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

People Alessandra Manzotti

Christian Horgan

Shuo Li (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Portrait

Juliet Cope Krysten Crabtree Quim Fabregas Elias

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Portrait Juliet Cope

Krysten Crabtree

Quim Fabregas Elias (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Series

Dina Alfasi Dina Alfasi Dina Alfasi Erin Brooks Erin Brooks Erin Brooks Haibao Tong Haibao Tong Haibao Tong

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Series Dina Alfasi

Erin Brooks

Haibao Tong (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Still Life

Hexiang Zhou Kunkun Liu Yi Liao

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Still Life Hexiang Zhou

Kunkun Liu

Yi Liao (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Sunset

Claire Droppert Danette Spriggs Enhua Ni

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Sunset Claire Droppert

Danette Spriggs

Enhua Ni (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Kategorie: Travel

Dina Alfasi Talib Almarri Tatiana Merzlyakova

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Travel Dina Alfasi

Talib Almarri

Tatiana Merzlyakova (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier geht's zur Auflösung.

Auflösung: Das sind die Gewinner

Photographer of the Year

Platz 1: Istvan Kerekes, "Transsylvanian Shepherds" in Targu Mures, Ungarn (iPhone 7)

Platz 2: Sharan Shetty, "Bonding" in Yanar Dag, Baku, Aserbaidschan (iPhone X)

Platz 3: Dan Liu, "A Walk on Mars" in Qinghai, China (iPhone 11 Pro Max)

Platz 4: Jeff Rayner, "Side-Walking on Air", Los Feliz, Los Angeles, USA (iPhone X)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Photographer of the Year".

Kategorie: Abstract

Platz 1: Glenn Homann, ohne Titel, Queensland, Australien (iPhone 11 Pro)

Platz 2: Bei Xiao, "The Last Steam Train", Xinjang, China (iPhone 12 Pro Max)

Platz 3: Matteo Lava, "Frozen Lines", Lake St. Moritz, Schweiz (iPhone 7 Plus)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Abstract".

Kategorie: Animals

Platz 1: Laila Bakker, "Strike a Pose", Nieuwerkerk aan den Ijssel, Niederlande (iPhone X)

Platz 2: Elizabeth Burns, ohne Titel, Ojo Sarco, New Mexico (iPhone XS)

Platz 3: Theresa Lee, "Hair Raising", Pyrmond, Sydney, Australien (iPhone XR)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Animals".

Kategorie: Architecture

Platz 1: Yuexiang Wang, "Candy", Shanghai, China (iPhone 8 Plus)

Platz 2: Yayun Liu, ohne Titel, China (iPhone 7 Plus)

Platz 3: Tao He, "Taj Mahal in the Mist", Agra, Indien (iPhone XS Max)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Architecture".

Kategorie: Children

Platz 1: Dong Wei, ohne Titel, Sichuan, China (iPhone 7 Plus)

Platz 2: Iakovos Draculis, ohne Titel, Griechenland (iPhone 11 Pro)

Platz 3: Diago Moreno, "The Watchman", San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko (iPhone 5S)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Children".

Kategorie: City Life

Platz 1: Liz Huang, ohne Titel, Manhattan New York (iPhone X)

Platz 2: Lisi Li, "Winter Dawn in a Small Town", Altay, China (iPhone XS Max)

Platz 3: Ann Ghory-Goodman, "PR_CTICE S___AL DI_TANCE", Orleans, USA (iPhone 11 Pro)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "City Life".

Kategorie: Environment

Platz 1: Einat Shteckler, "Clouds", Israel (iPhone 11)

Platz 2: Glenn Homann, ohne Titel, Brisbane, Australien (iPhone 11 Pro)

Platz 3: Song Han, ohne Titel, China (iPhone 11 Pro Max)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Environment".

Kategorie: Landscape

Platz 1: Lizhi Wang, "Flight from Iguazu", Paranáfluss, Argentinien (iPhone XR)

Platz 2: Jialin Liu, ohne Titel, unbekannter Ort (iPhone 8 Plus)

Platz 3: Shi Tian Zhang, ohne Titel, Xinjiang, China (iPhone X)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Landscape".

Kategorie: Lifestyle

Platz 1: Mahabub Hossain Khan, "The Old Gym", Dhaka, Bangladesh (iPhone XS)

Platz 2: Keith Brofsky, "Landscaper Study", Bainbridge Island, USA (iPhone X)

Platz 3: Valerie Helbich-Poschacher, "La Vue des Filles", Galle, Sri Lanka (iPhone 8)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Lifestyle".

Kategorie: Nature

Platz 1: Christian Horgan, "Pondering the Positives", Perth, Australien (iPhone X)

Platz 2: Mohan Wang, ohne Titel, Vereinigtes Königreich (iPhone 7 Plus)

Platz 3: Marton Tordai, ohne Titel, Budapest, Ungarn (iPhone 11 Pro Max)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Nature".

Kategorie: Other

Platz 1: Zerry Song, "New Clothes for the Pole", Luoyang, China (iPhone 7)

Platz 2: Carlotta Consonni, "Isolation", Monza, Italien (iPhone XS)

Platz 3: Pavlo Kyryliuk, "Artist's Preview", San Mateo, USA (iPhone X)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Other".

Kategorie: Panorama

Platz 1: Gabriele Rodriquez, "Over the Clouds", Gruppo del Carega, Italien (iPhone XS)

Platz 2: Matthew Lahtinen, ohne Titel, Nevada, USA (iPhone 12 Pro Max)

Platz 3: Andre Skagervik, "Estádio da Luz", Lissabon, Portugal (iPhone 6)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Panorama".

Kategorie: People

Platz 1: Christian Horgan, "Black Summer Blue Montaigne", Sydney, Australien (iPhone X)

Platz 2: Shuo Li, "When The Giant Arrives", Beijing, China (iPhone 12 Pro Max)

Platz 3: Alessandra Manzotti, "Holding On", Siena, Italien (iPhone 8)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "People".

Kategorie: Portrait

Platz 1: Krysten Crabtree, ohne Titel, Ohio, USA (iPhone 12 Pro)

Platz 2: Juliet Cope, "The Christmas Trees", Brighton & Hove, Vereinigtes Königreich (iPhone XS Max)

Platz 3: Quim Fabregas, "Reach the Soul", Sare Soukanda, Senegal (iPhone 8)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Portrait".

Kategorie: Series

Platz 1: Erin Brooks, "Sisterhood, Mermaid, After the Jump", Houston, USA (iPhone 11 Pro)

Platz 2: Dina Alfasi, "Sign of the Times, Pandemic Perspective", Haifa, Israel (iPhone 11 Pro & 12 Pro)

Platz 3: Haibao Tong, "One's Seaside", Qingdao, China (iPhone 11 Pro)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Series".

Kategorie: Still Life

Platz 1: Kunkun Liu, "Sweet", Shanghai, China (iPhone 11 Pro Max)

Platz 2: Hexiang Zhou, "Vibrant", Xianyang, China (iPhone 7 Plus)

Platz 3: Yi Liao, "The Ice Cream", Qinghai, China (iPhone 7 Plus)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Still Life".

Kategorie: Sunset

Platz 1: Claire Droppert, "A Dutch Morning", Kinderdijk, Niederlande (iPhone 11 Pro Max)

Platz 2: Enhua Ni, "Dusk", Meknes, Marokko (iPhone 7 Plus)

Platz 3: Danette Spriggs, "Sunrise Over Our Pond", Angelton, USA (iPhone 12 Pro Max)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Sunset".

Kategorie: Travel

Platz 1: Tatiana Merzlyakova, "Magic of Aurora Borealis", Teriberka, Russland (iPhone 12 Pro Max)

Platz 2: Dina Alfasi, "Ready for Space Hike", Haifa, Israel (iPhone 12 Pro Max)

Platz 3: Talib Almarri, "Heart of Muslims", Mecca, Saudi-Arabien (iPhone X)

Zurück zur den Bildern der Kategorie "Travel".