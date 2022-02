AirTags sollen sicherer werden: Statement von Apple erschienen

In den letzten Wochen und Monaten mehrten sich nun Fälle, in denen die AirTags von Kriminellen missbraucht wurden. Einerseits zum Tracken von Fahrzeugen, die dann gezielt gestohlen werden konnten und andererseits zum Stalken von Personen. Da Apple die Sicherheit seiner Nutzer, oder zumindest das eigene Image als besonders sicheres Unternehmen, wichtig ist, veröffentlichte das Unternehmen nun ein Statement.

Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden

Im Statement bezieht sich Apple zum Großteil auf die missbräuchliche Nutzung der AirTags. Das Unternehmen bestätigt hierbei unter anderem die Zusammenarbeit mit den internationalen Strafverfolgungsbehörden. Da die kleinen Geräte an eine Apple-ID gekoppelt sind und alle über eindeutige Seriennummern verfügen, ist eine Verfolgung der ID möglich. Im Prozessfall wird die ID an die entsprechenden Behörden weitergegeben.

Allerdings liegt bringt diese Zusammenarbeit durchaus einige Probleme mit sich. Zum einen kann jede Person eine Apple-ID erstellen und für Verbrecher sollte es kein Problem darstellen, falsche Informationen bereitzustellen. Eine IP-Verfolgung wäre prinzipiell zwar auch möglich, würde aber einen ziemlichen Eingriff in die Privatsphäre von Usern bedeuten. Der Konzern hatte diesbezüglich in der Vergangenheit in der Kritik gestanden.

Sorgen immer wieder für aufsehen – die Apple AirTags! / © NextPit

Verbesserung des AirTag-Netzwerkes und das große Problem

Neben der durchaus löblichen Zusammenarbeit mit den Behörden will Apple das gesamte "Find My"-Netzwerk verbessern. Hierbei möchte das Unternehmen vor allem einige grundlegende Probleme im Zusammenhang mit den AirTags angehen. Wenn Ihr einen neuen AirTag einrichtet oder aktualisiert, erhaltet Ihr in Zukunft eine Mitteilung, die noch einmal darauf eingeht, dass die AirTags nur dazu gedacht sind eigene Besitztümer zu lokalisieren.

Affiliate Angebot Apple AirTag 1er-Pack

Außerdem wird ein Fehler der Sicherheitshinweise behoben, die künftig Eure AirPods nicht mehr als "unbekanntes Gerät" darstellen. Die Seite der Support-Dokumentation erhielt ein Update, um die Sicherheitsfunktionen des gesamten Netzwerks besser zu erklären. Außerdem wird neben dem Ton zum Anzeigen eines AirTags in der Nähe in Zukunft auch eine Benachrichtigung auf dem Smartphone erscheinen. Allerdings liegt genau hier das bereits erwähnte Problem.

Es gibt auf dem Markt bereits manipulierte AirTags, bei denen der kleine Lautsprecher ausgebaut wurde. Dass nun eine extra Benachrichtigung implementiert ist, kann durchaus ein Schritt in die richtige Richtung sein. Aber Kriminelle haben sicherlich weder Skrupel davor, gefälschte Apple-ID's zu nutzen noch die Lautsprecher auszubauen noch lassen sie sich von einer Warnung über den Missbrauch der Geräte einschüchtern. Die AirTags bleiben also nach wie vor ein Sicherheitsrisiko. Ob Apple den Ruf der Tracker in Zukunft noch retten kann, lässt sich aktuell schwer einschätzen.

Eure Meinung ist gefragt! Denkt Ihr Apple macht genug, um die Geräte sicherer zu machen? Ja, absolut!

Apple könnte durchaus mehr machen.

AirTags sollten nicht mehr verkauft werden. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was haltet Ihr von dem Statement? Was wäre Eurer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung um die Geräte vor Missbrauch zu schützen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!