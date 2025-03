Das iPad von Apple (Kaufberatung) zählt laut Statista in Deutschland zu den beliebtesten Tablets. Logisch, denn der Konzern aus Cupertino hat das Produkt maßgeblich geprägt. Mittlerweile gibt es so viele Modelle, dass es nicht gerade einfach ist, echte Unterschiede zu entdecken. Mit dem iPad 11 (2025) hat Apple nun den neuesten Streich veröffentlicht, wodurch das Apple iPad 10 aus dem Jahre 2022 erstmals für weniger als 300 Euro* erhältlich ist.

Apple iPad 10: Auch im Jahr 2025 noch interessant?

Natürlich stellt sich die Frage, ob die neueste Version, trotz des Aufpreises, nicht eventuell doch deutlich besser ist. Zumindest beim Display ähneln sich die Geräte. Sowohl die Variante von 2022, als auch das aktuelle Tablet bieten eine Bildschirmdiagonale von 10,9 Zoll. Der Bildschirm kann zudem auf bis zu 500 Nits aufhellen und Bilder mit 2.360 x 1.640 Pixel auflösen. Hinzu kommt eine Bildwiederholrate von 60 Hz.

Wir haben eine 12-Megapixel-Frontkamera mit einer optimierten Qualität im iPad 2022 verbaut. / © NextPit

Die größte Unterschied liegt im Prozessor. Apple hat das iPad der 11. Generation mit einem A16 Chip ausgestattet, der 6 GB RAM und 128, 256 oder 512 GB Flash-Speicher bietet. Das hier angebotene Apple iPad 10 nutzt hingegen einen A14 Bionic Chip. Dieser arbeitet mit einer Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 64 oder 256 GB internem Speicher. Dadurch ist die Performance des älteren Modells zwar eingeschränkter, für alltägliche Aufgaben oder Video-Streaming reicht es dennoch allemal aus.

Ansonsten ähneln sich die Geräte doch sehr. Eine 12-MP-Kamera auf Front- und Rückseite, ein Gewicht von 477 Gramm und der USB-C-Anschluss sind identisch. Auch die Konnektivitätsoptionen unterscheiden sich nicht. Ob Ihr also 100 Euro mehr zahlen solltet, um etwas mehr Leistung abzugreifen, ist fraglich. In unserem Test zum Apple iPad 10 erfahrt Ihr übrigens noch mehr zum Tablet.

Erstmals unter 300 Euro: Darum lohnt sich der Otto-Deal

Besitzt Ihr bereits ein Apple iPad 10 ist das Upgrade also im Grunde genommen überflüssig. Möchtet Ihr Euch jedoch ein iPad neu zulegen, spielt der Preis natürlich eine wichtige Rolle. Otto bietet das Apple iPad 10 in der WiFi-Variante mit 64-GB-Gerätespeicher jetzt erstmals für weniger als 300 Euro an. Allerdings nur in der pinken Version. Hier würde sich für einige also der Kauf einer zusätzlichen Hülle empfehlen, falls Ihr Euch an so etwas stört.

Wichtig ist auch, dass hier noch einmal Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzukommen. Nutzt Ihr jedoch das Vorteilsprogramm Otto UP*, entfallen diese. Der Preisverlauf zeigt zudem, dass die Kosten für das Tablet seit wenigen Tagen extrem fallen. Noch am 1. März lag der Bestpreis bei 368 Euro. Das aktuell nächstbeste Angebot bekommt Ihr übrigens bei Amazon – hier werden allerdings noch immer 339 Euro fällig. Falls Ihr also schon länger auf der Suche nach einem Apple-Tablet seid, solltet Ihr diesen Deal zum iPad 10* nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Apple iPad 10 noch spannend für Euch oder ist das Performance-Upgrade ein Grund zum Umsteigen? Lasst es uns wissen!